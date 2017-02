Vodičov vo štvrtok čakajú obmedzenia pod Strečnom

Autor: SITA, dnes 17:31

Foto: ilustračné, SITA/Milo Fabian

BRATISLAVA/ŽILINA 1. februára (WebNoviny.sk) - Vodičov čakajú pod Strečnom v okrese Martin dopravné obmedzenia.Ako agentúru SITA informovala žilinská policajná hovorkyňa Jana Balogová, na ceste I/18 bude vo štvrtok 2. februára od 08:00 do 12:00 správca komunikácie dopĺňať dopravné značenie v smere od Martina na Žilinu, konkrétne v úseku od začiatku trojpruhu po odstavnú plochu využívanú na nakládku pltí.Presmerovanie jazdy do pravého jazdného pruhu bude riadne označené prenosnými dopravnými značkami. V prípade potreby budú dopravu riadiť osoby na to určené, prípadne policajti. Ako dodala Balogová polícia žiada vodičov o zvýšenú pozornosť v tomto úseku, trpezlivosť, ohľaduplnosť a dôsledné rešpektovanie prenosného dopravného značenia, dopravných zariadení a osôb regulujúcich dopravu.