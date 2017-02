Od roku 2019 majú byť spoplatnené všetky igelitové tašky

Autor: SITA, dnes 19:07

Ľahké plastové tašky majú po novom obchodníci poskytovať za úhradu, pričom budú povinný o tejto skutočnosti vhodným spôsobom informovať spotrebiteľov.

Boj proti igelitkám v Európskej únii pokračuje. Foto: ilustračné, Thinkstock

BRATISLAVA 1. februára (WebNoviny.sk) – Od roku 2019 majú byť bezplatné len tenké plastové vrecká, napríklad na pečivo. Vyplýva to z novely zákona o odpadoch, ktorú dnes posunul parlament do druhého čítania. Novela zabezpečuje transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ, ktorej cieľom je znížiť objem plastového odpadu v EÚ. Povinné poplatky za igelitové tašky nová legislatíva nestanovuje a necháva to na obchodníkoch.Ľahké plastové tašky majú po novom obchodníci poskytovať za úhradu, pričom budú povinný o tejto skutočnosti vhodným spôsobom informovať spotrebiteľov. Plastové tašky musia byť ľahko identifikovateľné, napríklad čiarovým kódom. Obchodníci budú tiež musieť poskytovať aj iné druhy tašiek alebo tašky na opakované použitie. Musia tiež viesť evidenciu o poskytovaní ľahkých plastových tašiek a ohlasovať tieto údaje ministerstvu životného prostredia. Spoplatnené budú len plastové tašky s hrúbkou steny od 15 do 50 mikrónov, ktoré sú v obchodoch najčastejšie, a zväčša sa používajú len jednorazovo.Podľa opozičného poslanca Gábora Grendela (OĽaNO-NOVA) je vládny návrh bezzubý. Myslí si, že zákon nezníži predaj plastových tašiek ani o jeden kus. "," povedal. Zároveň upozornil, že podľa zákona výrobcovia plastových tašiek ich môžu poskytovať za úhradu. Ich predaj je však spoplatnený už dnes. "," povedal. Poplatky sú teda podľa neho aj dnes realitou. "Zákon len konzervuje súčasný stav," uviedol. V zákone by podľa Grendela mal byť poplatok vyšší, ako sa dnes už platí, čo by zabezpečilo, aby sa predávalo menej takýchto tašiek.