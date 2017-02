Časť takáčovcov vzali do väzby, obvinenia odmietajú

Autor: SITA, dnes 20:24

Foto: ilustračné, Thinkstock

BANSKÁ BYSTRICA 1. februára (WebNoviny.sk) – Sudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) pre prípravné konanie v Banskej Bystrici nevyhovel v plnom rozsahu návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry na vzatie do väzby Ľubomíra K., prezývaného Kudla, a ďalších dvanásť obvinených zo skupiny podsvetia zvaných takáčovci.Na šiestich vrátane Kudlu uvalil väzbu, ostatných siedmich prepustil zo zadržania. Rozhodnutie nie je právoplatné, prokurátor i obvinení podali voči nemu sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Najvyšší súd SR. Agentúru SITA o tom dnes informovala hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková.Obvinení sú stíhaní pre trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a iných súvisiacich trestných činov, ako je vydieranie, hrubý nátlak, poškodzovanie cudzej veci a iné. Dôvodom na väzbu je obava, že by mohli ujsť, pokračovať v trestnej činnosti a ovplyvňovať svedkov. Podľa prokuratúry trestnú činnosť páchali od roku 2009 do súčasnosti. Zadržali ich pri policajnej akcii Aladin v nedeľu 29. januára. Vtedy sa nepodarilo Kudlu zadržať, následne sa sám prihlásil na polícii. Podľa obhajcov všetci zadržaní obvinenia odmietli. Okrem trinástich zadržaných ďalších osem osôb stíhajú na slobode.Vo väzbe skončil aj známy bobista Milan J. Reprezentoval Slovensko na štyroch zimných olympijských hrách a na konci novembra 2016 kandidoval na šéfa Slovenského olympijského výboru (SOV). Milan J. po prehratých voľbách naďalej zostal pôsobiť ako šéf Slovenského zväzu bobistov. Slovenský olympijský výbor vo svojom stanovisku vyhlásil, že s ľútosťou zobral na vedomie informáciu o zadržaní tohto viacnásobného slovenského olympionika v bobovom športe.Medzi zadržanými je aj zástupca riaditeľa Jednotky operatívneho nasadenia (JON) Národnej kriminálnej agentúry (NaKA) podplukovník Branislav B. s prezývkou Baki.