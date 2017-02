SaS ponúka vláde spoluprácu, prichádza s iniciatívou

Autor: SITA, dnes 07:03

Ozbrojené sily Slovenskej republiky podľa Ľubomíra Galka dlhodobo prešľapujú na mieste.

Podpredseda SaS Ľubomír Galko. Foto: archívne, SITA/Jozef Jakubčo

Iniciatíva Plus 0,1 percenta HDP ročne

Kiskova kritika

BRATISLAVA 2. februára (WebNoviny.sk) – Opozičná strana Sloboda a Solidarita ponúka vládnej koalícii spoluprácu pri zlepšovaní stavu Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Povedal to na tlačovej besede podpredseda SaS Ľubomír Galko po tom, čo prezident Andrej Kiska upozornil na kritický stav ozbrojených síl.Podľa Galka totiž OZ SR dlhodobo prešľapujú na mieste. Ako dodal, Slovensko si neplní záväzky voči NATO, nielen finančné, ale ani vojenské. Trpí výcvik.povedal. V tej súvislosti ocenil kritické a pravdivé slová prezidenta Kisku.Pripomenul, že už v roku 2011, keď bol ministrom obrany, upozorňoval na nedostatok financií.povedal. Povedal, že z rozpočtu je na obranu vyčlenené iba jedno percento HDP a je najvyšší čas konať.vysvetlil Galko.Chce, aby sa prijatím deklarácie a neskôr prijatím ústavného zákona zaviazali, že budú postupne zvyšovať rozpočet rezortu obrany, až pokiaľ nedosiahne výšku dvoch percent HDP. Takto by sa mali priblížiť k záväzku, ktorý dala druhá vláda Roberta Fica (Smer-SD) vo Walese, podľa ktorého by v roku 2020 mal štát vyčleniť 1,6 percenta z HDP na obranu. Galko v závere dodal, že iniciatívu SaS treba brať ako podanú ruku a spoluprácu koaličným stranám.Poslanec za SaS Milan Laurenčík upozornil, že slová Kisku boli kruté, ale pravdivé.povedal s tým, že je to strašne malá suma.Ozbrojené sily SR nie sú v dobrej forme a Slovensko v oblasti bezpečnosti mešká s väčšinou záväzkov. Vyhlásil v utorok pred médiami vrchný veliteľ OS SR prezident Andrej Kiska po veliteľskom zhromaždení náčelníka Generálneho štábu SR, kde bol vyhodnotený výcvikový rok 2016 a odprezentované úlohy na rok 2017.Ako Kiska dodal, ide o dlhodobý problém a nič sa nedá prikrášľovať. Slovensko si neplní svoje záväzky voči aliancii, vrátane výšky príspevku, ktorý by sme mali dať na obranu. Prezident vyhlásil, že podvádzame našu obranyschopnosť a aj občanov a nehovoríme, ako na tom naša obrana a bezpečnosť je. Podvádzame aj vojakov, lebo stále im len niečo sľubujeme.Kiska zároveň dodal, že nepozoruje ani dostatočnú vôľu, aby sme tento stav zmenili, nevidí žiaden kredibilný plán, aby sa splnili záväzky, a preto cítil povinnosť ozvať sa. Zároveň súčasného ministra obrany Petra Gajdoša požiadal, aby na vláde v tomto smere kládol naliehavo otázky a aby pritiahol ich pozornosť.