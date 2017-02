V obci Breza potvrdili prítomnosť vtáčej chrípky

Autor: SITA, dnes 10:18, aktualizované: dnes 14:15

Regionálna veterinárna a potravinová správa Dolný Kubín nariadila v Námestove a v 16 okolitých obciach opatrenia.

Chovatelia vrátane fyzických osôb nepodnikateľov musia do piatku urobiť súpis všetkých chovov hydiny, holubov a vtákov chovaných v zajatí. Foto: ilustračné, SITA/AP

Chovatelia musia spraviť súpis vtáctva

Počet prípadov nákazy stále stúpa

"Takmer v polovici týchto prípadov šlo o hromadný úhyn vodného vtáctva vo vymedzenej lokalite. Na viacerých miestach dochádza k úhynom opakovane aj po vykonanej asanácii, najmä oblasť Žitného ostrova a priľahlých okresov,"

NÁMESTOVO 2. februára (WebNoviny.sk) – Regionálna veterinárna a potravinová správa Dolný Kubín potvrdila prítomnosť vtáčej chrípky na Orave a nariadila v Námestove a v 16 okolitých obciach nariadila opatrenia. Ohniskom nákazy je chov v obci Breza.Nariadenie sa týka obcí Babín, Breza, Beňadovo, Krušetnica, Klin, Hruštín, Lomná, Mútne, Novoť, Ťapešovo, Oravská Jasenica, Oravské Veselé, Vavrečka, Vasiľov, Vaňovka, Zákamenné a mesta Námestovo. Obce musia o nariadení informovať občanov prostredníctvom miestneho rozhlasu a vyvesením oznamu na úradnej tabuli.Chovatelia vrátane fyzických osôb nepodnikateľov musia do piatku urobiť súpis všetkých chovov hydiny, holubov a vtákov chovaných v zajatí a zaslať ho na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Dolný Kubín. Zároveň musia zabezpečiť, aby sa ich zvieratá chované v zajatí nemohli dostať do kontaktu s voľne žijúcimi vtákmi.Jedným z opatrení je aj nenapájať zvieratá v chovoch s vodou zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu. Až do odvolania je zakázané presúvať živú alebo zabitú hydinu alebo vajcia v obciach, ktorých sa nariadenie týka.Počet prípadov nákazy vtáčej chrípky na Slovensku neustále stúpa. Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) k 1. februáru zaevidovala sedem ohnísk vtáčej chrípky v chovoch. U voľne žijúcich vtákov sa počet nákazy zvýšil na 35.informovala ŠVPS.Najviac zasiahnutou oblasťou je podľa veterinárov južné Slovensko. Časť okresu Komárno už vyhlásili za monitorovanú oblasť, pretože v západnej časti od Váhu sa labute neustále zdržiavajú, čím sa nákaza v ich populácii podľa ŠVPS neustále šíri.Výskyt vtáčej chrípky bol potvrdený už v takmer všetkých členských štátoch Európskej únie okrem pobaltských krajín, Belgicka a Portugalska. Jednou z najviac zasiahnutých krajín je Maďarsko, pre šíriacu sa chorobu museli zlikvidovať takmer 3,5 milióna kusov hydiny. Prvý prípad vtáčej chrípky na Slovensku potvrdili v decembri v drobnochove v Bratislave.