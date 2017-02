Škripek sa stal obeťou Trumpovho biča na cudzincov

Autor: SITA, dnes 15:08

Europoslanec Branislav Škripek. Foto: facebook.com/pg/branislav.skripek

BRATISLAVA 2. februára (WebNoviny.sk) - Europoslanec Branislav Škripek chcel navštíviť USA, v Istanbule ho však do lietadla nepustili pre pečiatky v pase z blízkovýchodných štátov. Škripek prijal pozvanie do USA na Národné modlitebné raňajky od senátorov Johna Boozmana a Christophera Coonsa, ktorých sa tradične zúčastňuje aj úradujúci prezident USA.Slovenského europoslanca a predsedu ECPM (Európske kresťanské politické hnutie) na letisku v Istanbule odmietla bezpečnostná služba vpustiť do lietadla smerujúceho do Washingtonu a uviazol na dva dni v Turecku. Ako informuje portál Topky.sk v správe, pre zmätok mu pracovníci letiska neuznali doklad ESTA, čo je cestovné povolenie na vstup do USA. Úradníkovi stačilo, že v Škripekovom pase boli pečiatky z krajín Blízkeho východu ako Irak, Libanon a Jordánsko a okamžite mu zneplatnili povolenie a znemožnili tak vstup do lietadla.povedal pre Topky.sk Škripek.Ani po dvoch dňoch však úradníci neobnovili platnosť jeho dokladov potrebných na vstup do USA a musel sa vrátiť naspäť do Bruselu. Škripek tak doplatil na nový zákaz amerického prezidenta, že obyvatelia z vybraných moslimských krajín nemôžu pricestovať do Spojených štátov. Portál dodáva, že Donald Trump vydal 90-dňový zákaz cestovať do USA pre občanov Iraku, Sýrie, Iránu, Sudánu, Líbye, Somálska a Jemenu. Americký program prijímania utečencov je pozastavený na 120 dní.