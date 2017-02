SaS: Fašizmus vytlačí zo spoločnosti slabý dopyt

Autor: SITA , dnes 15:29

Objektívnym podhubím na posilňovanie extrémistických ideológií na Slovensku je podľa SaS absolútny nedostatok spravodlivosti.

Foto: ilustračné, SITA/Tomáš Somr

Oznámenie Kaliňákom a Ficom je 'absurdné'

Jednotka má podporiť demokratický právny štát

BRATISLAVA 2. februára (WebNoviny.sk) - Zriadenie osobitnej policajnej jednotky na boj s extrémizmom, ktorej vznik v stredu oficiálne oznámil premiér Robert Fico, môže potlačiť tie najkrikľavejšie excesy extrémizmu. Aj to iba za predpokladu, že rovnaký názor na prejavy extrémizmu budú mať policajní vyšetrovatelia, prokurátori a sudcovia.Uvádza sa v stanovisku strany Sloboda a Solidarita (SaS), ktorú agentúre SITA poskytla hovorkyňa Katarína Svrčeková. Podľa liberálov ani elitní policajti nevytlačia z verejného priestoru neonacistické a neofašistické ideológie, ak bude po nich medzi občanmi, a zvlášť medzi mládežou, dopyt.Z histórie vieme, že fašizmus a nacizmus vyrástol v západnej Európe z frustrácie po prvej svetovej vojne, ktorá mala aj silné ekonomické príčiny, pripomínajú liberáli. Slovensko v súčasnosti nebojuje s ekonomickou depresiou, vysokou infláciou a alarmujúcou nezamestnanosťou. Objektívnym podhubím na posilňovanie extrémistických ideológií je podľa SaS absolútny nedostatok spravodlivosti.zdôrazňujú liberáli. V tejto súvislosti je podľa nich absurdné, že vytvorenie protiextrémistickej policajnej jednotky verejnosti oznámil minister vnútra Robert Kaliňák a premiér Robert Fico.tvrdia predstavitelia opozičnej strany SaS. Dodávajú, že takéto konanie síce nespadá do popierania holokaustu, ale popiera elementárnu slušnosť, rešpekt pred spravodlivosťou a úctu k občanom.Národná jednotka boja proti terorizmu a extrémizmu je piatou jednotkou v rámci Národnej kriminálnej agentúry. Tvoria ju elitní policajti, spolu vyše 100. Ministerstvo vnútra a polícia zriadením jednotky podľa premiéra Roberta Fica reaguje na novú vlnu extrémizmu a fašizmu, ktorá sa začína hýbať nielen v Európe, ale začína sa v plnej sile objavovať aj na Slovensku.Premiér v stredu uviedol, že verí, že týmto elitným policajtom sa s podporou normálnych ľudí a štátu podarí to, aby aj extrémizmus a fašizmus pocítili, že Slovensko je demokratický právny štát. Podľa premiéra sa voči extrémizmu a fašizmu nedá bojovať len dobrým slovom. Tento boj je nielen vecou prevencie, ale aj represie, lebo zástancovia týchto ideológií nerešpektujú ani právny štát, ani ľudské práva a ani demokraciu.