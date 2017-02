Január 2017 bol najchladnejší za posledných 30 rokov

Autor: SITA, dnes 15:48

Január 2017 bol zároveň aj jeden z najslnečnejších od začiatku meraní.

Mrazivé zimné počasie v uliciach mesta, na Hlbokej ceste. Bratislava, 3. január 2017. Foto: SITA/Marek Mrviš

BRATISLAVA 2. februára (WebNoviny.sk) - Po 30 rokoch zažilo Slovensko najchladnejší január, ktorý priniesol silné mrazy, pričom na niektorých miestach klesla teplota vzduchu aj pod -30 °C. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) zaradil január 2017 do prvej desiatky najchladnejších januárov od roku 1931.Prvý mesiac tohto roka bol najchladnejší v niektorých kotlinách. V Oravskej Lesnej 8. januára poklesla minimálna teplota vzduchu na -35,5 °C. V tento deň klesla teplota pod -30 °C aj na staniciach Zázrivá, Párnica, Liesek, Dudince a Červený Kláštor. Najnižšia priemerná mesačná teplota -10,4 °C bola na stanici Brezno, čo predstavuje na tejto stanici 4. miesto od roku 1931. Tretí najchladnejší január od roku 1931 bol aj na stanici Sliač, kde bola priemerná mesačná teplota -9,7 °C. Medzi zaujímavosti patrí, že vo vysokohorských polohách bol január 2017 teplotne normálny.Na teplotnom ráze tohoročného januára sa podľa meteorológov v podstatnej miere podpísal vpád studeného arktického vzduchu na Troch kráľov. Predchádzalo mu sneženie, ktoré taktiež prispievalo k ochladzovaniu prízemnej vrstvy vzduchu. Význam prítomnosti či neprítomnosti snehovej pokrývky sa prejavil aj v hĺbke zamrznutia pôdy. Tam, kde snehová pokrývka nebola alebo bola jej výška nízka, mohla pôda zamrznúť do väčších hĺbok - v Hurbanove 37 cm, Poprade 50 cm.Na miestach bez snehovej pokrývky boli mrazy slabšie, ako na miestach so snehovou pokrývkou. Silné mrazy v kotlinových polohách boli spôsobené aj stabilnou tlakovou výše, ktorá sa rozprestierala nad územím strednej Európy po väčšinu mesiaca.Počas tlakovej výše býva spravidla stabilné slnečné počasie, so slabým vetrom, a jasnými a mrazivými nocami, pričom na niektorých miestach sa môže lokálne vytvoriť aj mrznúca hmla. Január 2017 bol preto zároveň aj jeden z najslnečnejších od začiatku meraní. Rekordne vysoké mesačné sumy slnečného svitu v hodinách boli na staniciach Sliač, Hurbanovo, Bratislava – Koliba, Bratislava – Ivanka, Piešťany a Prievidza. Najviac hodín slnečného svitu bolo na stanici Lomnický štít (183,5 hodiny).