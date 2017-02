Parlament schválil zmeny, voľby do VÚC budú jednokolové

Autor: SITA, dnes 18:04

Opozičná poslankyňa Veronika Remišová sa v pléne vyjadrila, že je obrovským diletantizmom, keď vládni poslanci idú meniť volebný systém pár mesiacov pred voľbami.

Ušetrilo by sa 2,4 milióna eur

Regionálne voľby v rovnakom termíne ako komunálne

BRATISLAVA 2. februára (WebNoviny.sk) – Poslanci schválili novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorá stanovuje jednokolovú voľbu predsedu samosprávneho kraja." zdôrazňujú poslanci Vladimír Faič (Smer-SD), Martin Glváč (Smer-SD), Tibor Glenda (Smer-SD), Gábor Gál (Most-Híd), Andrej Hrnčiar (poslanecký klub Most-Híd), Dušan Jarjabek (Smer-SD) a Martin Nemky (Smer-SD) v predkladanej správe.Zároveň pripomínajú, že pravidlo jednokolovej voľby sa uplatňuje aj pri voľbách starostov obcí a primátorov miest, pričom postavenie a zodpovednosť primátorov veľkých krajských miest sú porovnateľné s postavením a zodpovednosťou predsedov samosprávnych krajov. Zmenou zákona podľa predkladateľov dôjde k významnej úspore peňazí. Napríklad vo voľbách v roku 2013 sa druhé kolo konalo v piatich samosprávnych krajoch. Ak by sa druhé kolo volieb v tomto čase nekonalo, ušetrilo by sa približne 2,4 milióna eur.Opozičná poslankyňa Veronika Remišová (OĽaNO) sa v pléne vyjadrila, že je "". Voľby budú v novembri, a preto poslanec Dušan Bublavý (Smer-SD) uviedol, že je dostatok času na to, aby politické strany vybrali toho najlepšieho kandidáta na župana.Parlament schválil aj návrh novely ústavy, aby sa regionálne voľby konali v rovnakom termíne ako komunálne. Cieľom schválenej novely ústavy je predĺženie volebného obdobia orgánov vyšších územných celkov pre jedny voľby na päť rokov, a to pre voľby, ktoré budú v roku 2017. Tým sa vytvorila možnosť, aby sa voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov vyšších územných celkov v roku 2022 mohli konať v jeden deň. Predkladatelia argumentujú, že zjednotením volebného obdobia možno vytvoriť právne podmienky pre to, aby sa voľby orgánov samosprávy obcí a vyšších územných celkov mohli konať v rovnakom čase.," zdôvodnili svoj návrh poslanci Vladimír Faič, Martin Glváč, Tibor Glenda, Gábor Gál, Andrej Hrnčiar, Dušan Jarjabek a Martin Nemky.