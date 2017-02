Parlament bude o Mečiarových amnestiách rokovať až v marci

Autor: SITA, dnes 18:50

Predkladateľ Ján Budaj chce dať Smeru-SD čas, aby sformoval o tejto problematike otázku pre ústavný súd.

Vladimír Mečiar Foto: archívne, SITA/Nina Bednáriková

Bodkou za érou mečiarizmu bude až zrušenie amnestií

Zrušenie podporili významné osobnosti ústavného a trestného práva

BRATISLAVA 2. februára (WebNoviny.sk) - Zrušením Mečiarových amnestií sa v rámci druhého čítania bude parlament zaoberať až v marci. Poslanci vyhoveli návrhu predkladateľa Jána Budaja (OĽaNO) a poslaneckých klubov OĽaNO, SaS a Sme rodina na presunutie tohto bodu aktuálnej schôdze.Ako Budaj vysvetlil na tlačovej besede, chce dať vládnemu Smeru-SD čas na to, aby sformoval otázku pre ústavný súd o možnosti zrušenia Mečiarových amnestií. Vládna strana totiž avizovala, že sa chce obrátiť s týmto problémom na ústavný súd.," povedal Budaj. Ak poslanci za Smer považujú amnestie za morálny suterén, musia to podľa Budaja dokázať. Zároveň poslanec vyzdvihol iniciatívy odborníkov ako aj spoločensky známych osobností, ktoré podporili zrušenie amnestií. Podľa neho to dokazuje, že táto téma má stále v spoločnosti ohlas. "," dodal Budaj.K výzve na zrušenie Mečiarových amnestií sa pripojilo 83 osobností spoločenského a kultúrneho života. Medzi nimi sú napríklad herečky Táňa Pauhofová, Zuzana Kronerová, tréner Novaka Đokovića Marián Vajda, speváčka Jana Kirschner, hokejisti Peter Šťastný a Michal Handzuš, šéf činohry SND Roman Polák, rektor UK Karol Mičieta, humorista Milan Lasica, zakladateľ VPN Fedor Gál, kazateľ Daniel Pastirčák, spisovatelia Tomáš Janovic, Daniel Hevier, signatár Charty 77 Marian Zajíček, riaditeľ Martinusu Michal Meško, profesorka Iveta Radičová, zahraničnopolitický analytik Pavol Demeš, politológ Grigorij Mesežnikov či Ľudmila Kolesárová z Dobrého anjela, Rasťo Kulich z Googlu, podnikateľ Anton Zajac, ale aj právnik Ivan Šimko a sochárka Jana Brisudová.Na zrušenie amnestií pred pár dňami vyzvali aj významné osobnosti ústavného a trestného práva. "" uviedlo 26 renomovaných odborníkov z justície. Toto vyhlásenie podpísali bývalí sudcovia Ústavného súdu SR Juraj Babjak, Ján Luby a Viera Mrázová, exsudca ústavného súdu a bývalý sudca Súdneho dvora EÚ Ján Klučka, bývalý sudca Ústavného súdu SR a súčasný sudca Súdneho dvora EÚ Daniel Šváby. Podporil ho aj bývalý predseda Ústavného súdu SR a bývalý generálny advokát Súdneho dvora EÚ Ján Mazák, ako aj bývalý sudca Ústavného súdu ČSFR Peter Kresák.Vyhlásenie popísali aj viacerí súčasní sudcovia Najvyššieho súdu SR Elena Berthotyová, Dušan Čimo, Rudolf Čirč, Zuzana Ďurišová, Miroslav Gavalec, Juraj Kliment, Peter Paluda a Peter Szabo. Podpísala ho aj známa advokátka Zuzana Čaputová či Daniel Lipšic a viacerí odborníci na právo z akademickej obce. Medzi nimi riaditeľ Ústavu štátu a práva SAV Jozef Vozár a riaditeľka Ústavu medzinárodného a európskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ Martina Jánošíková.