Kiska telefonoval s Porošenkom, témou eskalácia konfliktu

Situácia na východe Ukrajiny sa vyostrila pred niekoľkými dňami, pre konflikty v pondelok prerušil ukrajinský prezident Petro Porošenko návštevu Nemecka.

Zľava: Prezidenti Petro Porošenko a Andrej Kiska. Foto: archívne, SITA/AP

Ukrajina je pripravená na okamžité prímerie

Ostreľovanie sa obnovilo v nedeľu

BRATISLAVA 3. februára (WebNoviny.sk) - Prezident Andrej Kiska vo štvrtok telefonoval s ukrajinským prezidentom Petrom Porošenkom. Informoval sa o aktuálnom vývoji na východe Ukrajiny a vyjadril veľké znepokojenie nad eskaláciou násilia, ktoré spôsobuje ďalšie obete a utrpenie predovšetkým civilného obyvateľstva. O telefonáte agentúru SITA informoval poradca prezidenta pre komunikáciu Roman Krpelan.Prezident Porošenko upozornil na vážnu humanitárnu situáciu, do ktorej sa dostalo viac ako 25-tisíc ľudí v meste Avdejevka v dôsledku prerušenia dodávok tepla, vody a elektrickej energie. Riešenie situácie komplikujú podľa jeho slov pokračujúce útoky zo strany proruských separatistov.Porošenko slovenského prezidenta uistil, že Ukrajina je pripravená na okamžité prímerie a návrat k rokovaniam. Kiska zopakoval, že Slovensko na Ukrajinu nezabúda a takisto, že je potrebné, aby medzinárodné spoločenstvo venovalo vývoju na Ukrajine dostatočnú pozornosť. Bez ukončenia ozbrojeného konfliktu nemôže podľa prezidenta Ukrajina úspešne pokračovať v reformách a obnove krajiny.Prezident Kiska súhlasil s Porošenkom, že čo najskoršie zavedenie bezvízového režimu zo strany EÚ bude veľkým povzbudením pre občanov Ukrajiny. V závere rozhovoru prezident Porošenko poďakoval Slovensku za pokračujúcu podporu Ukrajine a jej občanom.Situácia na východe Ukrajiny sa vyostrila pred niekoľkými dňami, pre konflikty začiatkom týždňa prerušil Porošenko návštevu Nemecka. Zo zodpovednosti za eskaláciu sa navzájom obviňujú obe strany konfliktu. Od konca uplynulého víkendu zahynulo na oboch stranách frontovej línie na východe Ukrajiny najmenej desať ľudí a ďalšie desiatky ich boli zranené, a to vrátane civilistov.Ostreľovanie sa obnovilo v nedeľu, a to na viacerých úsekoch frontu. Situácia je stále najhoršia v meste Avdijivka severne od bašty proruských separatistov Donecka.