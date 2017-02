SaS: Ak chce Fico riešiť extrémizmus, mal by urobiť zmeny

Autor: SITA, dnes 06:39

Premiér Robert Fico by sa podľa liberálov mal vysťahovať z komplexu Bonaparte a vymeniť ministra vnútra aj policajného prezidenta.

Premiér a šéf Smeru Robert Fico. Foto: archívne, SITA/Vladimir Tepecs

BRATISLAVA 4. februára (WebNoviny.sk) - Ak premiér Robert Fico myslí vážne boj proti extrémizmu, mal by podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) zamedziť jeho rastu potrebnými zmenami.Ako na brífingu povedal poslanec liberálov Ľubomír Galko, potrebné je, aby sa vysťahoval z komplexu Bonaparte a vymenil ministra vnútra aj policajného prezidenta. Z troch ľudí, ktorí v stredu predstavovali novú policajnú jednotku určenú na boj proti extrémizmu, podľa Galka všetci svojím konaním prispeli k rastu extrémnych nálad v spoločnosti.Policajný prezident Tibor Gašpar podľa Galka podpísal konšpiračný pamflet, v ktorom sa okrem iného hovorí opovedal Galko v súvislosti s kauzou Bašternák.Zároveň zdôraznil, že predseda vlády Fico býva v byte, ktorý spomenutému podnikateľovi patrí. Vládna strana Smer-SD podľa Galka zároveň spolupracovala s extrémistami, keď z ich pomocou presadili jednokolové voľby predsedov VÚC. To podľa neho môžePodľa liberálov je v rámci boja proti extrémizmu nutné pomenovať príčiny jeho rastu, medzi ktoré patrí predovšetkým korupcia, ktorá berie ľuďom na Slovensku nádej. Ako dodal poslanec Jozef Rajtár, do novej jednotky zároveň presunú policajtov zo sekcie boja proti organizovanému zločinu, čo túto jednotku oslabí.