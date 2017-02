Alkohol a nepozornosť boli príčinou troch nehôd na D2

Autor: SITA, dnes 14:26

V dôsledku zrážky dvoch áut sa na diaľnici D2 vytvorila kolóna a stali sa ďalšie nehody.

Foto: ilustračné, SITA/KR PZ Žilina

BRATISLAVA 3. februára (WebNoviny.sk) - Alkohol aj nepozornosť vodičov za volantom mali v piatok ráno za následok tri nehody na diaľnici D2.Krátko pred 06:00 sa zrazili dve nákladné autá. Vodič slovenského kamióna pravdepodobne nedodržal bezpečnú vzdialenosť a zozadu narazil do maďarského nákladiaku a potom do zvodidiel a dopravného značenia. Vozidlo sa prevrátilo a zostalo v pravom pruhu. Slovenský vodič nafúkal vyše 1,4 promile alkoholu, ošetrili ho v nemocnici a následne ho predviedli na policajné oddelenie.Ako uviedla bratislavská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková, v dôsledku nehody sa vytvorila kolóna a stali sa ďalšie nehody. Krátko po 07:15 vodič VW Passat narazil do troch v kolóne stojacich vozidiel (VW Caddy, Renault Clio, Hyundai i 30). Vodičku Renaultu previezli na ošetrenie do nemocnice. V Hyundai sa zranili dve deti, ošetrili ich záchranári. Alkohol u vodičov nezistili.Tretia nehoda sa v tomto úseku stala krátko pred 09:00. Do nákladného auta, ktoré tiež stálo v kolóne, narazil vodič deväťmiestnej dodávky s prívesným vozíkom. Pri tejto zrážke sa v dodávke zranili dve dospelé osoby a dve deti. Ani v tomto prípade alkohol u vodičov nezistili. Presné príčiny ranných nehôd polícia vyšetruje.