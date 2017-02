Vláda zlyháva vo vzdelávaní, Remišová kritizuje dovoz sily

Autor: SITA, dnes 11:25

Veronika Remišová podotkla, že reforma školstva, ktorú pripravuje vláda, zatiaľ nepredstavila žiadne riešenia v oblasti celoživotného vzdelávania.

Poslankyňa NR SR Veronika Remišová (OĽaNO) Foto: SITA/Martin Medňanský

BRATISLAVA 4. februára (WebNoviny.sk) – Diery na pracovnom trhu by sme nemali podľa podpredsedníčky výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Veroniky Remišovej (OĽaNO) plátať dovozom ľudí z exotických krajín, ale podporou vzdelávania a rozvojom ľudí na Slovensku. O dovoze zamestnancov zo zahraničia, najmä z Vietnamu, Filipín a Malajzie, hovorí premiér Robert Fico s tým, že o to žiadajú zamestnávatelia." vyhlásila Remišová v rozhovore pre agentúru SITA. Vládna koalícia by sa už podľa nej konečne mala dohodnúť sama so sebou, pretože raz chce sledovať každého moslima a na druhý deň je ochotná akceptovať požiadavky zamestnávateľov na dovoz pracovníkov z prevažne moslimskej krajiny ako Malajzia.Remišová zároveň podotkla, že reforma školstva, ktorú pripravuje vláda, zatiaľ nepredstavila žiadne riešenia v oblasti celoživotného vzdelávania, rekvalifikácie zamestnancov, alebo spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami a úradmi práce. "," podotkla Remišová s tým, že je samozrejme ľahšie dovážať ľudí, ako investovať do vlastných občanov.Vládni poslanci navyše schválili na súčasnej schôdzi parlamentu v prvom čítaní návrh zákona, ktorý zjednodušuje príchod ľudí z tretích krajín, ktorí chcú pracovať na Slovensku. Remišová upozornila, že napriek psychóze s utečencami, ktorú vyvolal Robert Fico, počet cudzincov z krajín mimo EÚ s povolením na pobyt na Slovensku sa za vlády Roberta Fica od roku 2012 zvýšil o 68 % a to aj z krajín, v ktorých nie sú vojnové konflikty, ako napríklad Irán (viac ako tisíc osôb – zvýšenie o 654 % v porovnaní s rokom 2012), Egypt (+53%), Tunisko (+43%), Turecko (+57%).