Šéf regulačného úradu nebude výsledkom kupčenia, tvrdí Žiga

Autor: SITA, dnes 14:54

Kandidát musí mať prax v energetike minimálne sedem rokov, takže vláda nebude mať veľmi na výber.

Minister hospodárstva Peter Žiga. Foto: archívne, SITA/Marek Mrviš

Parlament má svoje páky

Národniari chcú energetický holding

BRATISLAVA 4. februára (WebNoviny.sk) - Otázka, kto bude nástupcom odchádzajúceho predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozefa Holjenčíka, je predčasná. Povedal to v pravidelnej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) s tým, že v najbližšom období príde vláda s návrhom na nového predsedu.povedal. Ako spresnil, pred vymenovaním bude aj konzultácia vlády s prezidentom Andrejom Kiskom.povedal. Spresnil, že kandidát musí mať prax v energetike minimálne sedem rokov, takže vláda nebude mať veľmi na výber.Opozičná poslankyňa NR SR za SaS Jana Kiššová uviedla, že odstúpenie Holjenčíka vníma pozitívne, avšak podľa nej sa to malo udiať už dávno, keďže Holjenčík bol šéfom ÚRSO od roku 2007. Podľa nej sa ukázalo, že šéf ÚRSO je podstatná a dôležitá pozícia, a preto by nový šéf mal byť nezávislý od politikov a iných záujmových skupín.povedala Kiššová.Žiga v tej súvislosti uviedol, že Regulačná rada ÚRSO, má okrem predsedu Holjenčíka ešte šesť členov, z ktorých troch nominuje vláda a troch parlament. Podľa neho tak parlament má priestor na to, aby zvolil kompetentných odborníkov.podotkol. Povedal, že ÚRSO je nezávislý orgán, a tak sa vláda nevie vyjadrovať k cenám energií.Poslankyňa Kiššová pripomenula, že premiér Robert Fico (Smer-SD) ešte pred marcovými voľbami do NR SR sľuboval ľuďom stabilné ceny energií a nedávno po prevalení zvýšených cien za energie "úkoloval" pána Holjenčíka.povedala. Kiššová je presvedčená o tom, že ÚRSO podľahlo korupčným praktikám. Žiga jej radí, že ak má pochybnosti, že ÚRSO nefungovalo ako transparentný orgán, mala by podať podnet na príslušné orgány.povedal.Na margo toho, že sa premiér nedávno vyjadril, že ľudiaadvokát Rastislav Hanulák sa v relácií vyjadril, že má pochybnosti o tom, či riešenie neuhradenia vysokých faktúr je korektné. Podľa neho je možné, že si distribučné spoločnosti môžu peniaze spätne vymáhať. Avšak prípad je potrebné podrobne preskúmať.Žiga v relácií doplnil, že vládni nominanti v ÚRSO plne vykonávajú akcionárske práva do tej miery, do akej môžu. Podľa Kiššovej však mohli na rozhodnutia úradu upozorňovať. Podľa Žigu rezort upozorňoval na pripravovanú vyhlášku ÚRSO. Navyše minister hospodárstva by rád v najbližšom čase zmenil stanovy v spoločnostiach, v ktorých má štát podiely. A to tak, aby mali štátni zástupcovia väčšie právomoci.povedal Žiga s tým, že uvažuje aj o podaní prípadu ÚRSO na ústavný súd.V relácií zazneli aj slová predsedu SNS Andreja Danka, podľa ktorých. Na to Žiga reagoval, že myšlienka holdingu je tu od roku 2007. Slová Danka nepovažuje za kritiku voči sebe. Vytvorenie holdingu podľa Kiššovej nesmeruje k riešeniu, ale iba vnesie politiku tam, kde by nemala byť.V diskusii sa venovali aj spoločnosti US Steel v Košiciach. Žiga uviedol, že vláda vie, že U.S. Steel rokuje so záujemcom o kúpu košických železiarní. Povedal, že hneď ako sa dostanú do bodu, keď budú rozhovory smerovať k zásadnejším rozhodnutiam, prizvú vládu na rokovania.povedal s tým, že v prípade, ak bude treba, vládaKiššová dodala, že ak spoločnosť kúpi čínsky investor, dôležité bude, akým spôsobom sa budú správať k zamestnancom, aby neprišlo k prepúšťaniu.uviedla. Žiga dodal, že čínska spoločnosť Hesteel Group, ktorá je možným záujemcom o US Steel, je druhým najväčším výrobcom ocele na svete a vlastní podniky aj v iných častiach Európy.