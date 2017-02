Župana ľudia považujú za vzdialeného, tvrdí Bugár

Autor: SITA, dnes 14:47

Béla Bugár spomenul, že ak sa štandardné politické strany nedohodnú a postavia proti sebe silných kandidátov, tak silnejší kandidát aj napríklad z radov ĽS NS môže vyhrať.

Predseda strany Most-Híd Béla Bugár. Foto: archívne, SITA/Marko Erd

Ľudia nebudú musieť chodiť každý rok

Dohodne sa Most-Híd s SMK?

BRATISLAVA 5. februára (WebNoviny.sk) - Voľby do vyšších územných celkov ľudia vnímajú tak, ako keby bol predseda kraja od nich viac vzdialený, nemali o ne záujem a tým pádom sa ich menej zúčastňovali.V nedeľňajšej diskusnej relácii televízie TA3 V Politike to v súvislosti so spojením komunálnych volieb s voľbou predsedu a poslancov samosprávnych krajov povedal podpredseda NR SR Béla Bugár (Most-Híd).pripomenul s tým, že naposledy sa volieb predsedov krajov zúčastnilo menej ako dvadsať percent ľudí.poznamenal Bugár.Komunálne voľby tak podľa podpredsedu parlamentu stiahnu voličov aj na voľby vo vyšších územných celkov. Ako spomenul, ľudia tak nebudú musieť chodiť každý rok voliť a keď budú voľby v jeden deň, štát tým ušetrí aj peniaze. Podľa neho sa systém volieb nezmení.reagoval Bugár na poznámku, že opozícii sa nepáči jednokolová voľba predsedov slovenských samosprávnych krajov.doplnil.hovorí.Ak má niekto podľa neho problém s tým, čo táto zmena prinesie a ako to bude vyzerať, bude to podľa jeho slov vyzerať jednoducho, tak ako doteraz.vyhlásil v relácii.podotkol.Bugár v televízii spomenul, že ak sa štandardné politické strany nedohodnú a postavia proti sebe silných kandidátov, tak silnejší kandidát aj napríklad z radov ĽS NS môže vyhrať.poznamenal.reagoval Bugár na otázku, či je možnosť podporiť kandidáta na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Martina Klusa (SaS).dodal s tým, že pre stranu Most-Híd je podľa neho dôležité, aby hľadala podporu tam, kde je silnejšia.ukončil Bugár a doplnil, že je otázne, či sa Most-Híd dohodne so Stranou maďarskej komunity i inými stranami.