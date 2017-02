Situácia v koalícii nie je kríza, zhodli sa Kaliňák a Hrnko

Autor: SITA, dnes 17:06

Politické napätie a spor v koalícii podľa podpredsedu SNS Antona Hrnka sú, ale považuje to za súčasť života, pretože bez sporu sa riešenia nedajú dotiahnuť do konca.

Podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák. Foto: archívne, SITA/Marek Mrviš

BRATISLAVA 5. februára (WebNoviny.sk) - Situáciu v koalícii nie je vhodné nazvať krízou, kríza má iné charakteristické črty. Zákony v parlamente prechádzajú tak, ako ich vláda predkladá, parlament je funkčný, takže v tomto zmysle kríza nie je.V nedeľňajšej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť a podpredseda Slovenskej národnej strany (SNS) Anton Hrnko s tým, že politické napätie a spor v koalícii sú, ale považuje to za súčasť života, pretože bez sporu sa riešenia nedajú dotiahnuť do konca.Ako ďalej poznamenal, nemyslí si, že by mali predseda parlamentu Andrej Danko a predseda vlády Robert Fico medzi sebou osobné problémy.dodal. S Hrnkom súhlasí aj podpredseda vlády, minister vnútra SR a podpredseda strany Smer-SD Robert Kaliňák, ani podľa neho situácia v koalícii nie je kríza, každá strana má podľa neho len iný pohľad na vec.Ako v relácii uviedla poslankyňa NR SR Veronika Remišová (OĽaNO-NOVA), Robert Fico i Andrej Danko sa stále vyhovárajú na privatizáciu.pripomenula poslankyňa.vyhlásila Remišová.Anton Hrnko ďalej v televízii spomenul, že mnohým SNS prekáža.doplnil. Kaliňák zas vyhlásil, že hnutie OĽaNO je vždy hlučné, vždy všetko vie najlepšie a všetkému rozumejú.ukončil podpredseda vlády Robert Kaliňák.