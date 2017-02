V Ružinove sa zrazili tri autá, Hyundai odhodilo do stĺpa

Autor: SITA, dnes 11:20

Policajti vyšetrujú presné príčiny nehody, ktorá sa stala na križovatke Drieňovej a Herlianskej v bratislavskom Ružinove.

Dvadsaťštyriročný vodič vozidla Hyundai Tuscon brzdil pred hranicou križovatky, na zľadovatenej ceste zrejme dostal šmyk a vošiel do križovatky. Bratislava, 5. február 2017. Foto: SITA/KR PZ Bratislava

BRATISLAVA 6. februára (WebNoviny.sk) - Jedno ťažké zranenie si vyžiadala zrážka troch áut, ktorá sa stala v nedeľu krátko pred 08:00 na križovatke Drieňovej a Herlianskej v bratislavskom Ružinove.Ako informoval agentúru SITA bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, 24-ročný vodič vozidla Hyundai Tuscon brzdil pred hranicou križovatky, na zľadovatenej ceste zrejme dostal šmyk a vošiel do križovatky, kde sa zrazil s Hyundai i10.Hyundai Tuscon odhodilo do stĺpa verejného osvetlenia a Hyundai i10 do protismeru, kde sa čelne zrazil s Fabiou. Dvadsaťdeväťročného vodiča Hyundai i10 s ťažkými zraneniami previezli do nemocnice. Vodičom alkohol nezistili. Presné okolnosti nehody vyšetrujú.