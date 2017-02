Najvyšší súd odmietol dovolanie ÚPN v kauze Babiš

Autor: SITA, dnes 16:05

Ústav pamäti národa vyjadril znepokojenie, že Najvyšší súd SR svojím postupom nezákonne vykonané dôkazy spätne uzná za zákonné.

Český minister financií Andrej Babiš. Foto: archívne, SITA/AP

Krajňák je znepokojený postupom súdu

Babiš žaloval ÚPN za to, že je neoprávnene evidovaný ako agent ŠtB

BRATISLAVA 6. februára (WebNoviny.sk) - Najvyšší súd SR odmietol mimoriadne dovolanie Ústavu pamäti národa (ÚPN) v rámci sporu s českým ministrom financií Andrejom Babišom o evidenciu v spisoch Štátnej bezpečnosti (ŠtB).Ako agentúru SITA informoval hovorca NS SR Boris Urbančík, dôvody rozhodnutia budú uvedené v jeho písomnom vyhotovení v zákonom stanovenej lehote. Podľa Urbančíka súd v tomto prípade postupoval v súlade so zákonom.dodal.Ústav pamäti národa dnes vyjadril znepokojenie nad postupom Najvyššieho súdu SR, ktorý sa zaoberá mimoriadnym dovolaním v rámci sporu ústavu so súčasným českým ministrom financií Andrejom Babišom o evidenciu v spisoch Štátnej bezpečnosti (ŠtB).uviedol hovorca ÚPN Peter Juščák.Takýmto postupom sa podľa neho najvyšší súd snaží nezákonné výpovede bývalých príslušníkov ŠtB dodatočne zhojiť, respektíve ich spätne "konvalidovať dodatočným oslobodením od povinnosti mlčanlivosti". ÚPN podľa Juščáka považuje takýto postup za nanajvýš neštandardný.zdôraznil Juščák.Znepokojenie nad postupom súdu vyjadril aj predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák.povedal.Minister financií ČR Andrej Babiš v júni 2015 opätovne na súde uspel v spore s Ústavom pamäti národa. Krajský súd v Bratislave totiž potvrdil rozsudok Okresného súdu Bratislava I z júna 2014, podľa ktorého bol neoprávnene evidovaný v spisoch ŠtB.vyhlásil v odôvodnení predseda senátu. Vedomú spoluprácu Babiša s ŠtB podľa neho popreli aj svedkovia, ktorí v minulosti v ŠtB pôsobili.Podľa predsedu senátu tiež ÚPN musí znášať riziká spojené s vykonávaním svojej činnosti.dodal.Babiš žaloval ÚPN za to, že je neoprávnene evidovaný ako agent Štátnej bezpečnosti (ŠtB). Spis zo zväzkov ŠtB s krycím menom Bureš bol údajne vedený na Babiša. V októbri 2015 podal ÚPN v tejto veci mimoriadne dovolanie na Najvyšší súd SR.