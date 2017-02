Autor: WBN/PR, dnes 12:17

Deň všetkých zamilovaných patrí aj vášmu šatníku. Je vám verný po celý rok, reprezentuje vás, vďaka nemu mnohokrát počujete kompliment. Dožičte mu šťavnaté valentínske menu, plné špičkových značiek.

Valentínske menu Auparku Bratislava pohladí váš šatník Foto: Seesame

Okrem výhodných nákupov sa môžete tešiť aj na bohatý sprievodný program, v rámci ktorého nebude chýbať valentínsky fotokútik, darčeky, VIP zóna s občerstvením a romantické pop up prekvapenie počas obedných a večerných hodín.Nielen vaša polovička, no i vy, váš šatník a šperkovnica si zaslúžite rozmaznávanie. Doprajte si jedinečné valentínske menu s bratislavským Auparkom. Servíruje sa bohatá ponuka plná zvýhodnených nákupov od špičkových značiek. Ochutnať môžete už od 1. februára.Na "jedálnom" lístku nájdete napríklad značku, ktorá ponúka zľavu 20% na obuv a kabelky z novej kolekcie jar 2017,s ponukou zľavy vo výške 30 až 50% na valentínsku ponuku lodičiek, predajňu, s ktorou si môžete vytvoriť svoj perfektný valentínsky set so zľavou 20%,, kde určite nájdete tú pravú kabelku pre vás a získate navyše módny doplnok ako darček pri nákupe nad 150€ alebo, ktorá prináša pri kúpe pánskych a dámskych hodiniek akejkoľvek značky zľavu 20% na oba kusy.Ďalej môžete pochutnať na štýlových kolekciách a darčekových setoch značiek akou je napríklad. Obľúbenú tašku si teraz môžete kúpiť v úžasnom odtieni fragola. Špeciálnu výletnícku limitovanú kolekciu B14 ponúka i talianská značka. Štýlové darčekové sety v kombinácii košeľa a kravata alebo motýlik na vás zase čakajú v predajniVšetkých, ktorí navštívia Aupark Bratislava na Valentína, čaká okrem nákupných lahôdok, nevšedný program, ktorý poteší nielen zadaných. Či už sa vyberiete do centra s polovičkou, kamarátkou alebo rodinou, o zábavu bude postarané. Super atmosféra, darčeky, občerstvenie a bonbónik v podobe valentínskeho prekvapenia v čase obedných a večerných hodín, s limitovanou kapacitou. Stačí sa len zaregistrovať do vernostného programu, alebo sa preukázať členstvom. A nezabudnite sa na pamiatku nakoniec vyfotiť vo valentínskom fotokútiku.Valentín je ideálnym dňom na spoznanie Aupark vernostného programu. Zamilujete sa doň ihneď. Ponúka množstvo nákupných výhod, VIP služieb a pozorností pre členov, ako napríklad darčeky a VIP zóna počas podujatí, akým je Valentín. Zaregistrovať sa doň je veľmi jednoduché a možné hneď niekoľkými spôsobmi. Prihlásiť sa môžete na stránke http://aupark-bratislava.sk/SIGNUP , a to cez mobilnú aplikáciu alebo prostredníctvom e-mailovej adresy. Alebo priamo na infopulte nákupného centra.