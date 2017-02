Užívatelia Facebooku by dali najviac hlasov SaS

Autor: SITA, dnes 16:02

Prieskum preferencií agentúry AKO podľa intenzity používania Facebooku.

Užívatelia Facebooku by do parlamentu zvolili osem strán. Foto: ilustračné, SITA/AP

BRATISLAVA 7. februára (WebNoviny.sk) - Ak by volili len ľudia, ktorí aspoň raz týždenne používajú Facebook (FB), najviac hlasov, 21 percent, by získala strana Sloboda a Solidarita (SaS), vládny Smer-SD by skončil na druhom mieste s 18 percentami hlasov.Vyplýva to z telefonického prieskumu agentúry AKO, ktorá zároveň zisťovala, či je respondent aktívnym používateľom Facebooku. Používatelia tejto sociálnej siete by do parlamentu zvolili osem strán. Po SaS a Smere-SD by nasledovala Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS), ktorú by volilo 16 percent respondentov a OĽaNO-NOVA s 12 percentami. Slovenská národná strana (SNS) by dostala deväť percent, Sme rodina Borisa Kollára osem percent, Most-Híd sedem percent a KDH päť percent.Inak dopadol prieskum v prípade respondentov, ktorí nepoužívajú Facebook. Do parlamentu by sa dostalo sedem strán. Na prvom mieste by skončil Smer-SD s 36 percentami hlasov, druhé miesto by obsadila SNS, ktorú by volilo 15 percent opýtaných. Nasleduje SaS (13 percent), OĽaNO-NOVA (8 percent), KDH (7 percent), ĽSNS a Most-Híd so šiestimi percentami.Výskum bol realizovaný telefonickou metódou na vzorke 1 000 respondentov, vzorka bola reprezentatívna v parametroch vek, pohlavie, vzdelanie, kraj, národnosť. Za používateľov sa pokladali takí, ktorí uviedli, že sú na Facebooku aspoň jedenkrát za týždeň. Za nepoužívateľov sa pokladali takí, ktorí Facebook nepoužívajú alebo sú na ňom zriedkavejšie ako jedenkrát za týždeň. Aspoň raz za týždeň používa Facebook 52 percent respondentov, menej ako raz za týždeň 22 percent, účet na FB nemá 26 percent opýtaných.