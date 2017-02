Autobus dostal v zákrute šmyk, zrazená dôchodkyňa zomrela

Autor: SITA, dnes 17:24

Tragická dopravná nehoda sa stala v utorok v Ždani v okrese Košice - okolie.

Foto: ilustračné, SITA/Ivan Fleischer

KOŠICE 7. februára (WebNoviny.sk) – Tragická dopravná nehoda sa stala v utorok v Ždani v okrese Košice - okolie, autobus tu zrazil 83-ročnú ženu. Ako informoval hovorca košickej polície Alexander Szabó, 34-ročný vodič autobusu dostal v zákrute na zľadovatenej vozovke šmyk, prešiel do protismeru, kde už mimo cesty zrazil dôchodkyňu. Autobus následne narazil do oplotenia rodinného domu.Ženu s vážnymi zraneniami previezla rýchla zdravotná služba do nemocnice, kde však zraneniam podľahla. Alkoholu u vodiča nezistili. Bližšie okolnosti, ako aj presné príčiny nehody vyšetruje polícia.Polícia vyšetruje aj dopravnú nehodu autobusu v okrese Michalovce. Ako informoval Szabó, 51-ročný vodič viedol autobusu z Vranova nad Topľou smerom na Michalovce. Za obcou Trhovište podľa doterajších zistení neprispôsobil rýchlosť jazdy poveternostným podmienkam a s autobusom zišiel do priekopy, kde sa prevrátil na bok.Pri dopravnej nehode sa ľahko zranili dvaja cestujúci. Na autobuse vznikla škoda za približne tritisíc eur. Skúška na alkohol u šoféra bola aj v tomto prípade negatívna.Vzhľadom na aktuálne poveternostné podmienky polícia vyzýva vodičov k zvýšenej opatrnosti a ohľaduplnosti. Miestami je na ceste poľadovica a silný vietor spôsobuje na cestách vytváranie snehových závejov. Hliadky polície budú cesty na kritických úsekoch monitorovať a v prípade potreby reagovať na dopravnú situáciu prijatím opatrení.