Polícia nezvládla bytovú prehliadku člena Kotlebovej strany

Polícia podľa predsedu Ľudovej strany Naše Slovensko Mariána Kotlebu postupovala pri domovej prehliadke jedného člena jeho strany v rozpore s Trestným poriadkom.

Predseda Ľudovej strany Naše Slovensko Marián Kotleba. Foto: archívne, Vaclav Salek/CTK via AP

Žáčik výzvu uposlúchol

Polícia zaistila veci pre ďalšie vyšetrovanie

BRATISLAVA 7. februára (WebNoviny.sk) – Polícia podľa predsedu Ľudovej strany Naše Slovensko Mariána Kotlebu porušila viackrát zákon pri utorňajšej domovej prehliadke bytu štatutára občianskeho združenia Naše Slovensko pomáha Martina Žáčika. Ten je zároveň členom Kotlebovej strany.Ako informoval v utorok na tlačovej besede Kotleba, pravdepodobne policajná jednotka boja proti terorizmu a extrémizmu vykonala politicky motivovaný zákrok.uviedol Kotleba.Polícia podľa Kotlebu postupovala v rozpore s Trestným poriadkom, podľa ktorého policajti môžu úkony vykonávať od 7:00 do 20:00. Prehliadka sa však začala 6:05.povedal s tým, že v tomto prípade nemožno hovoriť o neodkladnom úkone, keďže od posledného výroku uplynul rok a štvrť.Policajti porušili Trestný poriadok podľa Kotlebu aj v tom, ako postupovali pred začatím prehliadky. Zdôvodnil, že pred vykonaním prehliadky musí byť jasná výzva, ak nebude uposlúchnutá, môže dôjsť k prehliadke.povedal Kotleba, podľa ktorého policajti teda formálne prehliadku nezvládli.Kotleba tiež informoval, že domová prehliadka bola prerušená o 6:15, keď Žáčik skolaboval. Sanitka rýchlej zdravotnej pomoci k nemu prišla 6:25. Sanitkou bol odvezený do nemocnice v Trenčíne, kde je doteraz hospitalizovaný. Podľa Kotlebu Žáčik si vyzliekol po nástupe do sanitky bundu, ktorú si zavesil na jej dvere.vyhlásil Kotleba s tým, že v stredu podajú na generálnej prokuratúre trestné oznámenie na policajtov. Zároveň vymenoval mená ôsmich policajtov, ktorí prehliadku vykonávali i meno sudkyne, ktorá o prehliadke rozhodla.Zdravotné problémy Martina Žáčika po začiatku prehliadky potvrdila aj polícia.informovala trenčianska policajná hovorkyňa Elena Antalová.Zdôraznila, že voči menovanému neboli použité zo strany polície žiadne donucovacie prostriedky a Martin Ž. nebol zadržaný ani zatknutý v zmysle Trestného poriadku. Antalová tiež uviedla, že domová prehliadka sa následne uskutočnila štandardne za prítomnosti manželky Martina Ž. aj ďalšej osoby.Pri prehliadke policajti podľa nej zaistili veci, ktoré budú predmetom ďalšieho znaleckého skúmania.uzavrela Antalová.