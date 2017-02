V koalícii to iskrí už aj medzi Smerom a Most-Híd

Autor: Radovan Pavlík, dnes 09:32

V koalícii to iskrí. Nejde pri tom len o vysoký nárast cien elektrickej energie, či vody, ktoré odobril Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Otázka cien energií postavila proti sebe najmä Smer a SNS. V utorok však došlo v parlamente k viacerým rozporom už aj medzi Smerom a stranou Most-Híd.

Zľava: Predseda SNS Andrej Danko, predseda Smer-SD Robert Fico a predseda Most-Híd Béla Bugár po podpise novej koaličnej dohody na Bratislavskom hrade. Štvorkoalícia sa oficiálne mení na trojkoalíciu. Bratislava, 1. september 2016. Foto: SITA/Ľudovít Vaniher Foto: SITA/AP

Prvou rozbuškou bolo hlasovanie za zmenu Správneho súdneho poriadku a Civilného sporového poriadku, ktorí predložili poslanci zo strany Most-Híd. Tí chcú zmenami vrátiť stav do júna 2016 a dosiahnuť, aby súdy zabezpečovali preklad podaní a dôkazov v regionálnom alebo menšinovom jazyku v správnom súdnom konaní a civilnom súdnom konaní na náklady štátu. Predpoludním však návrh odmietli podporiť viacerí poslanci Smeru, pretože zvýuje rozsah menšinových práv. Koaličná zmluva totiž stanovila, že práva menšín sa nebudú meniť. Ani pozitívne, ani negatívne. Odmietnutie hlasovať za návrh Mostu rozčúlilo Bélu Bugára, ktorý to dal v sále aj patrične nahlas najavo, čoho svedkom boli viacerí poslanci. Napokon však parlament o návrhu hlasoval večer, a podporili ho všetci poslanci Smeru. Aj ich hlasmi prešiel do druhého čítania.Smerákom však ich návrh neprešiel. Richard Raši chcel presadiť zmenu zákona o meste Košice, ktorým sa mal zjednodušiť postup pri zlučovaní mestských častí. Z klubu Mostu ho však podporili len traja poslanci. Hlasovania sa zdržal aj predseda Most-Híd Béla Bugár. Na sociáolnej sieti to okomentovala nezaradená poslankyňa Alena Bašistová, ktorá podporuje koalíciu. "," napísala.Súčasné prestrelky v koalícii sú však len búrkou v pohári vody. Predpoklad na rozpad trojkoalície je nulový. Dá sa očakávať, že už dnes po rokovaní Koaličnej rady všetky rozpory budú zažehnané a všetci spokojní.