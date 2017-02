Elena dostala podmienku za týranie svojej postihnutej dcéry

Autor: SITA, dnes 15:48

Matka svoju ťažko chorú dvanásťročnú dcéru bila, kopala, pohŕdavo a bezcitne s ňou zaobchádzala, vyvolávala v nej strach a stres. Foto: ilustračné, Thinkstock

BANSKÁ BYSTRICA 8. februára (WebNoviny.sk) - Odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici v stredu potvrdil podmienečný trest tri roky odňatia slobody pre 39-ročnú Elenu Pavlove, rodenú Demeterovú z Klenovca v okrese Rimavská Sobota. Pavlove pod vplyvom alkoholu viac ako rok a pol týrala svoju maloletú dcéru pripútanú na invalidný vozík.Matka svoju ťažko chorú dvanásťročnú dcéru bila, kopala, pohŕdavo a bezcitne s ňou zaobchádzala, vyvolávala v nej strach a stres. Od druhej polovice roka 2014 do januára 2016 odopierala dievčaťu nevyhnutnú osobnú starostlivosť a ošatenie.starostlivosť Pavlove vyvrcholila 22. januára 2016, keď dcéru zbila a kopala do brucha. Potom ju s pomliaždením prednej brušnej steny, neučesanú a zanedbanú, v tričku s krátkymi rukávmi dala odniesť do školy.U dievčaťa zistili syndróm týraného dieťaťa, čo sa prejavilo na jeho fyzickom i psychickom stave. Tyranku pritom dcéra stále obhajovala, až neskôr prehovorila, ako jej matka ubližovala.Okresný súd v Rimavskej Sobote po rozsiahlom dokazovaní uznal Pavlove za vinnú zo zločinu týrania blízkej osoby. Uložil jej za to podmienečný trest tri roky s probačným dohľadom súdu v skúšobnej dobe, ako aj protialkoholické liečenie. Proti rozsudku sa odvolala prokuratúra, ktorá žiadala pre Pavlove vzhľadom na následky týrania nepodmienečný trest. Krajský súd však žalobcovi nevyhovel a podmienku ponechal, pretože medzitým sa situácia v rodine zlepšila, o čom svedčia listy od príbuzných Eleny Pavlove.