V koalícii nie je kríza, dohodli sa na odborných rokovaniach

Autor: SITA, dnes 16:57

Líder národniarov Andrej Danko chce, aby sa viac osobne stretávali lídri koalície a nie iba ich tímy, Robert Fico mu žartom povedal, že ak by bol peknou ženou, bol by s ním častejšie.

Predseda strany SNS Andrej Danko a šéf Smeru-SD Robert Fico počas tlačovej konferencie po skončení zasadnutia koaličnej rady na Bôriku. Bratislava, 8. február 2017. Foto: SITA/Marko Erd

BRATISLAVA 8. februára (WebNoviny.sk) – V koalícii Smer-SD, SNS a Most-Híd nie je žiadna kríza, vyhlásil dnes po rokovaní Koaličnej rady na tlačovej besede predseda Mosta-Híd Béla Bugár.Koalícia v stredu rokovala v širšom zložení po turbulentnom období, ktoré vzniklo v súvislosti so situáciou okolo Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.vyhlásil Bugár.Lídri koalície uviedli, že v stredu sa v rámci otvorenej diskusie dohodli na tom, ako budú ďalej spolupracovať a aj na tom, že budú bývať pravidelné odborné Koaličné rady. Prvá by mala byť už na budúci týždeň a bude sa týkať energetiky. Na takejto koaličnej rade by mali hovoriť aj na tému U. S. Steel, uviedol premiér a predseda Smeru-SD Robert Fico.Fico poďakoval partnerom za doterajší takmer rok spolupráce. Pripomenul, že ide o vládu historického kompromisu.zdôraznil.Zároveň dodal, že. Slovensko nemá inú alternatívu, potrebuje politickú stabilitu, štandardné politické prístupy, a to garantuje spolupráca Smeru-SD, SNS a Mosta-Híd, vyhlásil premiér.Šéf národniarov Andrej Danko ocenil stredajšie konštruktívne rokovanie. Zhodli sme sa, že budeme oveľa viac diskutovať na báze odbornej a viac sa musíme stretávať, vyhnúť mediálnym prestrelkám. Podľa Danka by sa viac mali stretávať lídri koaličných strán a nie ich tímy, na čo Fico žartom Dankovi povedal, že. Líder národniarov zdôraznil, že v koalícii je vôľa riešiť problémy ľudí a emócie a psychopatizmus musia ísť na perifériu spoločnosti.