Poslanci zvolili novú ombudsmanku, bude ňou nominantka Mostu

Autor: SITA, dnes 18:46

Za Máriu Patakyovú v tajnej voľbe hlasovalo 75 poslancov.

Kandidáti na ombudsmana, zľava: bývalá poslankyňa NR SR za OĽaNO-NOVA Janka Šipošová, profesorka Mária Patakyová a aktivista Anton Čulen počas zasadnutia Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny s programom: Návrh na voľbu verejného ochrancu práv, mimoriadna správa verejného ochrancu práv o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušovaniu základných práv a slobôd detí postupom orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Bratislava, 6. február 2017. Foto: SITA/Marek Mrviš

Kandidátka opozície získala podporu 41 poslancov

Funkcia Dubovcovej sa končí 28. marca

BRATISLAVA 8. februára (WebNoviny.sk) – Mária Patakyová, ktorú nominovala vládna strana Most-Híd, sa stala novou ochrankyňou verejných práv. Na hlasovaní sa zúčastnilo 140 poslancov, z čoho štyri hlasovacie lístky boli neplatné. Za Patakyovú v tajnej voľbe hlasovalo 75 poslancov, proti bolo 38 a hlasovania sa zdržalo 23 zákonodarcov.Ako povedala Patakyová v pondelok členom ľudskoprávneho výboru parlamentu na vypočutí kandidátov na ombudsmana, jej ambíciou bude dotvoriť nezávislosť kancelárie verejného ochrancu ľudských práv. Ombudsman musí byť bez záväzkov k akýmkoľvek ďalším subjektom v štáte. Odborníčka v oblasti práva a prorektorka Univerzity Komenského pre legislatívu chce tiež posilniť rozpočet úradu, ako aj spoluprácu s inými inštitúciami, regiónmi aj so zahraničím. Žiada, aby sa verejný ochranca práv zúčastňoval na pripomienkových konaniach pri prijímaní niektorých zákonov. Medzi priority radí ochranu zadržiavaných osôb, detí a seniorov a plánuje sa venovať aj prieťahom v súdnych konaniach. Na záver dodala, že "".Kandidátka opozičného hnutia OĽaNO-NOVA Janka Šípošová získala podporu 41 poslancov, proti bolo 67 a zdržalo sa 28 poslancov. Ako na výbore povedala, je za posilnenie právomocí verejného ochrancu práv na Slovensku aj posilnenie spolupráce so štátnou mocou a ďalšími inštitúciami. Zákony ani medzinárodné dohody podľa nej často nezodpovedajú skutočným potrebám spoločnosti a ľudí je nutné pred týmito skutočnosťami chrániť. Zdôraznila, že Slovensko potrebuje zmenu postojov k problémom, ktoré často poškodzujú práva slobody občanov. Aktivistka v oblasti ochrany obetí trestných činov a násilia zdôraznila, že stať sa ombudsmankou "". "," zdôraznila.Kandidát Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS) Anton Čulen získal podporu 15 poslancov, proti bolo 93 a hlasovania sa zdržalo 28 poslancov. Čulen na výbore tvrdil, že ako ombudsman by chránil práva každého občana bez ohľadu na jeho pôvod, rasu či vierovyznanie. Poslancom povedal, že za dodržiavanie ľudských práv bojuje už 35 rokov, za komunistického režimu bol prenasledovaný. Za jednu zo svojich priorít označil napríklad boj za ochranu nedele, ktorú by mal podľa neho parlament uzákoniť ako voľný deň. "," vyhlásil s tým, že bojovať chce aj za dôstojnejšie podmienky a spravodlivejšiu mzdu pre pracujúcich. ĽSNS podľa neho nie je fašistická strana, od fašizmu sa dištancuje. Ak by však ĽSNS porušovala ľudské práva, ako ombudsman by sa cítil povinný zasiahnuť. Holokaust nespochybňuje, no podľa Čulena nepostihol len Židov. Z 55 miliónov obetí druhej svetovej vojny podľa neho bolo vyše 40 miliónov kresťanov.Za Čulena hlasoval aj nezaradený poslanec Peter Marček. Ako uviedol pre agentúru SITA, na našej politickej scéne je dlhodobo preberaná otázka prístupu kotlebovcov k otázkam obyvateľstva, ktoré je v zložitých životných situáciách, a preto podporil práve ich kandidáta. "," povedal s tým, že jedine, ak by sa im podarilo miesto obsadiť, mohli by reálne dokázať, či ich programové vyhlásenie je reálne aj v praxi.Funkčné obdobie súčasnej verejnej ochrankyne práv Jane Dubovcovej sa končí 28. marca. Ombudsmankou bola od 28. marca 2012. Poslanci NR SR ju do funkcie zvolili 13. decembra 2011.