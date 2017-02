Na 55 železničných staniciach budú dvojjazyčné názvy

Autor: SITA, dnes 15:17

Podmienkou je, že v mieste stanice sa k národnostnej menšine hlási 20 percent obyvateľov. Foto: ilustračné, SITA/Jozef Jakubčo

BRATISLAVA 9. februára (WebNoviny.sk) – Do konca roka 2017 budú na 55 železničných staniciach umiestnené dvojjazyčné názvy staníc. Vo štvrtok to oznámil na Hodine otázok v NR SR minister dopravy Árpád Érsek, ktorého sa na to pýtal stranícky kolega z Mosta-Híd Elemér Jakab.Podľa ministra dvojjazyčné tabule budú len na staniciach a nie zastávkach. Podmienkou je, že v mieste stanice sa k národnostnej menšine hlási 20 percent obyvateľov.povedal Ersék s tým, že takéto tabule budú umiestnené do konca kalendárneho roka.