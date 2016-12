Rusíni sú svetoví – 7. časť

Autor: WBN/PR, dnes 10:49

Dimitrij Zarechnak – Muž, ktorý tlmočil koniec studenej vojny

Rusínsky erb

Keď sa prvýkrát stretli v napätej atmosfére studenej vojny lídri dvoch superveľmocí Spojených štátov a Sovietskeho zväzu - Ronald Reagan a Michail Gorbačov, bol pritom ešte jeden človek. Prekladateľ s rusínskymi koreňmi Dimitrij Zarechnak.Dimitrij Zarechnak sa narodil neďaleko Bratislavy, jeho otec bol však rodák z Vydrane, rusínskej obce na východe Slovenska. Mama zas pochádzala z rodiny ruských prisťahovalcov. Manželia sa rozhodli tesne po vojne aj s malým synom emigrovať do Spojených štátov. Dimitrij sa s jazykmi stretával od detstva, keďže mama učila ruštinu a otec bol profesorom lingvistiky. Obaja tak dali svojmu synovi ten najlepší základ pre budúcu kariéru prekladateľa.Dimitrij vyštudoval ruštinu a začal pracovať na ministerstve zahraničných vecí. Po niekoľkých rokoch služby bol menovaný do funkcie diplomatického prekladateľa. V roku 1985 pre neho prišla životná príležitosť. Reagan a Gorbačov sa chystali na stretnutie a prekladať im mal práve Zarechnak. "Noc pred prvým stretnutím nebola najpokojnejšia akú som vo svojom živote mal. Ale jedna z vecí, na ktoré som neprestával myslieť, aby som ostal pokojný, bola, že Reagan a Gorbačov sú obyčajní chlapi a ja len spojka medzi nimi. Rozhodol som sa vo svetle večnosti, že Boh by sa na mňa nehneval, aj keby som urobil chybu," opisoval svoje pocity pred dôležitou skúškou prekladateľ pre magazín The Christian Science Monitor.Zarechnak chybu neurobil, práve naopak. Bol súčasťou stretnutí dvoch lídrov počas rokov 1985 až 1988. Na nich boli často so svojim sovietskym náprotivkom jediní, ktorí sa zúčastnili súkromných rozhovorov dvoch najsilnejších mužov sveta. Okrem toho prekladal aj ich živé diskusie pre televízny kanál ABC a prednášal diplomatické prekladateľstvo na Univerzite v Georgetowne.Počas jedného stretnutia prezidentov, Gorbačov Zarechnaka prerušil a odrazu sa ho opýtal, odkiaľ pochádza. "Nikdy sa ma to nikto počas prekladu neopýtal. Keď som mu povedal, že môj otec je z Karpát, on povedal, že jeho otec práve v Karpatoch počas druhej svetovej vojny zahynul," spomínal Zarechnak pre magazín.Autor, foto: Čemerica