VÚB banka je najlepším poskytovateľom devízových služieb

Autor: WBN/PR, dnes 11:11

Bratislava, 24. januára 2017 – Prestížny časopis Global Finance predstavil najlepších poskytovateľov devízových služieb na svete pre rok 2017. Za Slovensko bola do TOP rebríčka vybraná VÚB banka.

logo/VUB Foto: VUB

Časopis Global Finance predstavil v exkluzívnom prieskume víťazov sedemnásteho ročníka súťaže "The World’s Best FX Providers" (Najlepší poskytovateľ devízových služieb na svete) a "The Best Corporate FX" (Najlepšia devízová korporácia) pre rok 2017. Zoznam tých najlepších v 93 krajinách a siedmich svetových regiónoch zverejnil vo svojom januárovom vydaní. Zameral sa aj na najlepšie banky v oblasti zabezpečenia korporátneho kurzového rizika, najlepšie online devízové platformy a najlepších poskytovateľov prieskumu devízového trhu. V prestížnom rebríčku sa za Slovensko umiestnila ako jediná VÚB banka.Medzi kritériá na výber víťazov kategórie "Poskytovatelia devízových služieb" patril objem transakcií, trhový podiel, rozsah globálneho pokrytia, služby zákazníkom, konkurencieschopná tvorba cien a inovatívne technológie. Časopis Global Finance bral tiež do úvahy informácie od analytikov z daného odvetvia, predstaviteľov spoločností a odborníkov na technológie. "Toto ocenenie je pre nás veľkým uznaním, vyjadruje silnú pozíciu VÚB medzi Slovenskými bankami na devízovom trhu, ako aj dôveru klientov voči našej inštitúcii," povedal Andrej Hronec, riaditeľ riadenie bilancie a Treasury VÚB banky.