Taliansko – romantická krajina snov

Boli ste už v Benátkach? Ak nie, tak ste o tomto meste, ktorého domov tvorí voda, určite počuli! Čo však o ňom viete? Všetko sa najlepšie spoznáva naživo.

Dnes sme pre vás vybrali tri úžasné zľavy, ktoré spája jedno – výlet do Benátok.vás čaká večerný odchod zo Slovenska, a to priamo do prístavu Punta Sabbioni. Z neho sa v ranných hodinách presuniete romantickou loďkou priamo do mesta Benátky. K dispozícii vám bude prehliadka mesta so skúseným sprievodcom, ktorý vás bude sprevádzať tými najkrajšími miestami celého mesta. Pozriete si pamiatky ako Dóžov palác, Most Rialto, námestie sv. Marka s katedrálou, a mnoho iných. Ženy očarí miesto, v ktorom kedysi pôsobil milovník žien Casanova. Pestrofarebná história tu srší z každého jedného miesta a vy tak neustále objavujete nové zážitky na každom kroku. Navyše máte možnosť Benátky navštíviť počas svetoznámeho karnevalu, kde zistíte, ako vyzerajú najkrajšie masky sveta! Temperament by sa tu totiž počas karnevalu dal doslova krájať. Ak budete chcieť, počas dňa vás náš sprievodca môže vziať aj na sklársky ostrov Murano. Špecialitkou je aj výlet na čipkársky ostrov Burano. Kto chce krátky výlet plný zážitkov, toto je verzia preňho!Ďalším v poradí jepo najznámejších talianskych romantických mestách. Hneď druhý deň výletu strávite v nádhernom meste plnom histórie – v Benátkach. Čakajú vás tu romantické zákutia, gondoly, západy slnka v benátskych parkoch, môžete sa prechádzať po stopách slávneho Casanovu, pozriete si aj Baziliku Svätého Marka a nádherné rovnomenné námestie. Neprehliadnite ani Dóžov palác, slávny Most vzdychov, most Rialto, budova Kampanila... Je tu toho tak veľa, že prechádzkou sa určite príjemne unavíte.Tretí deň vás čaká exkluzívny výlet do krásneho mesta Verona. Patrí k najromantickejším mestám Talianska, a často sa prezýva aj mesto Rómea a Júlie. William Shakespeare si ho totiž vybral ako miesto deja svojej najznámejšej hry. Nachádza sa tu napr. najväčší amfiteáter sveta, Arena di Verona, ktorý nájdete na námestí Piazza Bra. Je to pritom druhý najväčší operný dom v Taliansku.Nádherný výhľad na mesto vám poskytne most Ponte Scaligero, na ktorom môžete absolvovať pútavú prechádzku.Chcete stráviť krásny výlet nielen po Benátkach a milujete ostrovy? Potom jepresne pre vás. Vziať rodinu a vyraziť môžete takmer okamžite! Čakajú vás totiž momenty plné západov slnka a všadeprítomnej vody. Hneď po príchode luxusným autobusom vyrazíte na romantický ostrov Burano, ktorý sa pýši živými farbami domov a výrobou čipky. Torcello je zase ostrov plný architektonických skvostov. Ide pritom o historicky prvú usadlosť v benátskej lagúne. Murano je posledným z ostrovov, ktoré počas výletu navštívite. Vyrába sa tu krásne muránske sklo. Výlet obsahuje aj exkurziu v továrni na výrobu skla a dozviete sa tak, ako pracujú fúkači skla. Po výlete po týchto troch ostrovoch sa presuniete do romantických Benátok, kde dostanete možnosť vychutnať si všetky jej zákutia. A viete, ako zakončíte tento skvelý výlet? Kúpaním v jednom z najlepších aquaparkov v Taliansku – Aqualandia Lido di Jesolo.