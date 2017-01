AKO SI VYBRAŤ SPRÁVNE CESTOVNÉ POISTENIE?

Autor: WBN/PR, včera 15:36

Poistenie lyžovačky má svoje opodstatnenie, bez ohľadu na to, či sa na ňu chystáte doma alebo v zahraničí. Veľakrát však nevieme, aké poistenie si vybrať a na čo si dať pozor. Ako môže zimnú dovolenku skomplikovať, ak nemáte to správne poistenie pre vás?



Foto: www.divydmedia.sk

Lyžovačka okrem skvelých zážitkov so sebou prináša aj riziko úrazu na svahu. Práve to sa stalo aj snowboardistke Janke, ktorá sa v Rakúsku po náhodnej zrážke s miestnou lyžiarkou vážne zranila. Zranenie bolo také vážne, že na pomoc bol privolaný vrtuľník. Neskôr za ňou do nemocnice prišla polícia. Janka potvrdila, že došlo k zrážke a ani jej nenapadlo, že to môžu brať ako priznanie viny, nakoľko zranenia utrpela aj druhá lyžiarka. Po niekoľkých mesiacoch dostala list, v ktorom právni zástupcovia rakúskej lyžiarky požadovali od nej vysoké odškodné.Lyžiarka v tomto prípade platila cenu za to, že súčasťou jej poistenia nebolo poistenie zodpovednosti za škody. Ak by mala správne poistenie, pri spôsobení zranenia inej osobe by všetky náklady preplatila poisťovňa a ona by nemusela siahať do vlastného vrecka.Otázkou teda je, ako si vybrať to správne cestovné poistenie?radí Pavol Michalec, odborný garant pre neživotné poistenie zo spoločnosti Universal maklérsky dom.dodáva Michalec.K tomuto základu je možné pripoistiť batožinu, úraz, rizikové športy, storno zájazdu, zásah horskej služby alebo aj domáceho miláčika a, samozrejme, zodpovednosť za škody. Tá vám môže prísť vhod napríklad pri požičaní auta.Nezabudnite ani na to, čo základné poistenie nepokrýva. Sú to hlavne rizikové činnosti, ktoré sú z poistenia vylúčené. Pokiaľ si počas zimnej dovolenky budete chcieť napríklad zalyžovať mimo zjazdovky, nie ste vašim poistením krytí na zásah horskej služby. Preto je dobre urobiť si v tomto jasno ešte pred odchodom na dovolenku.Mnohí ľudia si cestovné poistenie uzatvárajú pred každým odchodom na dovolenku, či už zimnú alebo letnú. No hlavne tí z prihraničných oblastí si často neuvedomujú, že cestovné poistenie potrebujú aj pri svojich výjazdoch za nákupmi či do wellnessu. Aj keď v zahraničí strávia len pár hodín. Čo ak by sa niečo stalo?hovorí Michalec.Pri akomkoľvek poistení je najdôležitejšie prečítať si poistné podmienky. Ak niektorej z mnohých podmienok nerozumiete, alebo sa vám nechce čítať husté písmo, obráťte sa na odborného finančného sprostredkovateľa. Najdôležitejšie je nájsť si takého sprostredkovateľa, ktorý okrem toho, že vás chce poistiť, vám chce v prvom rade pomôcť.