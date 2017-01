Zdravé stromy a štedrá úroda?

Autor: WBN/PR, dnes 11:39

Nezabudnite na prerez !

Gardena záhradné nožnice Foto: Gardena

Teleskopické nožnice na vetvy Comfort 650BT Foto: Gardena

Gardena záhradné rukavice Foto: Gardena

Elektrický vertikutátor EVC 1000 Foto: Gardena

Bez prerezu by vetvami zaťaženému stromu chýbal dostatok svetla, ktoré je tak dôležité pre kvitnutie pukov a následnú úrodu. Staršie stromy vďaka prerezu omladnú, získajú tvar a zároveň sa odstránia zárodky chorôb. Energia uschovaná počas zimy sa po prereze koncentruje do menšieho množstva pukov, čo zvyšuje kvalitu úrody.Pri prerezávaní je dôležitý nielen spôsob, ale aj správne načasovanie. Začať by sa malo práve po skončení najväčších mrazov. Odporúča sa počkať až do konca februára alebo do marca v závislosti od počasia. Začať by sme mali najprv s tými odrodami, ktoré sú voči mrazom najodolnejšie. Rozhodne by v čase prerezu nemala teplota klesnúť pod -8 °C, aby čerstvé rezné rany nezamrzli. Rezy v tomto období nazývame zimné a ukončujú sa v období rašenia pukov.Prerez stromov je niekedy taká malá veda. Existuje hneď niekoľko druhov rezov v závislosti od veku stromov. V prípade mladých stromov od 2 do 5 rokov po výsadbe prevádzame tzv.. Ten skracuje hlavný výhon a prírastky hlavných a postranných vetví. Ide nám o zabezpečenie správneho pomeru medzi koreňovou a nadzemnou sústavou.je určený pre zrelé stromy, ktoré sú vo fáze plnej plodnosti. Odstránime ním nevhodné výhonky a vetvy, čím podporíme úrodu a fyziologickú vyrovnanosť ovocného stromu.je vhodný pre staré a zanedbané stromy, ktoré už prestali plodiť a potrebujú povzbudiť. Orezávame poškodené, prehustené vetvy, aby sme vrátili stromom vitalitu a predĺžili ich životnosť.Ešte predtým ako sa pustíme do práce, mali by sme si uvedomiť, že vetvy, ktoré nesú ovocie, sú spravidla šikmé a práve preto si na prerez vyberáme vetvy rastúce smerom nahor. Tieto zostrihneme v mieste rozvetvenia, hneď za vetvovým krúžkom. To isté urobíme aj s výhonkami, ktoré sa krížia a rastú smerom nadol. Ďalej sa zbavíme chorých a poškodených vetví. Dôležité je, aby rezné rany väčšie ako 3 cm boli ošetrené špeciálnym stromovým balzamom. Inak hrozí napadnutie chorobami. Na prerez by sme si mali vyberať iba naozaj ostré nástroje. Na malé výhonky stačia klasické jednoručné nožnice, na silnejšie vetvy budeme potrebovať záhradnú pílku alebo nožnice s predĺženou rukoväťou, ktoré nám umožnia strihanie aj v inak nedostupných výškach. "Dôležité je taktiež dbať na to, aby rezné nástroje boli vždy čisté. V opačnom prípade by sa do stromu ľahko zaniesla infekcia," radí produktový špecialista spoločnosti Gardena.Ešte jeden tip! Okrem stromov nesmieme pred príchodom jari zabúdať ani na starostlivosť o trávnik. Pokiaľ definitívne neprestane mrznúť, tak by sme nemali po trávniku zbytočne šliapať. Akonáhle teploty vystúpia nad nulu, vyčistíme trávnik od lístia, vetvičiek a suchých zostatkov trávy a pripravíme ich k vertikutácii. Tá slúži k prevzdušneniu silnej vrstvy machu, buriny a zostatkov posekanej trávy, ktorá zostala po zimnou období a zabraňuje prieniku vzduchu a vody do pôdy. "Pokiaľ trávnik dostatočne neprevzdušníme, hrozí jeho udusenie. Najjednoduchšie a najúčinnejšie skultivujeme pôdu pomocou elektrického vertikutátora. Ušetríme si tak veľa ťažkej práce a trávniku tým skutočne prospejeme," radí Drobný.Novinkou v starostlivosti o kríky sú tieto kovadlinkové záhradné nožnice z rady Gardena Comfort. Vďaka hornému nožu s nepriliehavým povlakom sa skvelo hodia na strihanie starších drevnatých vetví a výhonkov. Rukoväť je ergonomicky tvarovaná s mäkkými prvkami pre väčšie pohodlie. Praktický jednoručný uzáver umožňuje ich bezpečné skladovanie. Na nožnice je poskytovaná záruka 25 rokov.Odporúčaná maloobchodná cena Gardena záhradné nožnice A/M je 22,99 € s DPH.Teleskopické nožnice na vetvy pre väčší dosah a čistý strihTeleskopické nožnice na vetvy Gardena sa dajú predĺžiť až o 25 cm, a tak umožňujú pohodlnú prácu i na väčšiu vzdialenosť. Dlhá páka a ľahký materiál nevyžadujú na prestrih veľkú silu. Špeciálny tvar čepele drží rezaný materiál v optimálnom uhle pre ľahký a čistý rez a je pri tom šetrný k stromom a kríkom. Nový tlmiaci systém je ohľaduplný k zápästiu. Na nožnice je poskytovaná záruka po dobu 25 rokov.Odporúčaná maloobchodná cena Gardena teleskopických nožníc na vetvy Comfort 650 BT je 49,99 € s DPH.Optimálny uhol rezu, dokonca aj na najvyšších miestach v korune stromovGardena combisystem záhradná pílka zohnutá ponúka hneď niekoľko spôsobov využitia: v prípade ľahko dostupných vetví je ju možné použiť ako "normálnu" ručnú pílu, pre vetvy vo výškach až do 5 metrov je možné pripojiť teleskopickú násadu z rady Gardena combisystem, vďaka ktorej obstriháte aj vetvy v korune stromov. Píla sa pohodlne drží v ruke vďaka ergonomickej rukoväti s pohodlnými mäkkými plastovými dielmi. Pílový list s tvrdým pochrómovaním je odolný voči hrdzi a má dlhú trvanlivosť. Rukoväť je na konci tvarovaná tak, aby z nej ruka pri práci neskĺzavala. Na pílku je poskytovaná záruka na dobu 25 rokov.Odporúčaná maloobchodná cena Gardena CS záhradnej pílky 300PP zahnutej je 29,99 €.Pre všetky druhy záhradných prácPraktické záhradné rukavice Gardena ochránia ruky pri rôznych prácach – taktiež pri prestrihávaní stromov – majú totiž výborne spracované končeky prstov. Rukavice sú vyrobené z kvalitného materiálu – priedušná a vodeodolná bavlnená tkanina zaručuje ochranu proti potu. Pri záhradkárčení je dôležitá manipulácia a pohodlné nosenie. Preto majú Gardena rukavice optimálny tvar a špeciálny dizajn. Sú dostupné v rôznych veľkostiach od XS do L.Odporúčaná maloobchodná cena Gardena záhradných rukavíc je 4,99 € vrátane DPH.Intenzívna starostlivosť o trávnik – účinná práca s dlhodobým efektomElektrický vertikutátor Gardena efektívne odstraňuje mach, trávnatú plsť a burinu čím zásadne zvyšuje schopnosť trávniku prijímať vzduch, vodu a živiny. Ostré nože sú vyrobené zo špeciálne kalenej a pozinkovanej nerezovej ocele. Hĺbka ich prienikov do zeme sa dá ľahko nastaviť praktickou ovládacou páčkou. Pre prevoz z miesta na miesto je k dispozícii transportná poloha, počas ktorej sú nože zatiahnuté. Vďaka výkonnému motoru PowerPlus je možné trávnik bez veľkej námahy prevzdušniť, pretože vertikutátor sa pohybuje takmer sám a je potrebné ho iba riadiť.Odporúčaná predajná cena Gardena elektrického vertikutátora EVC je 169,00 € vrátane DPH.