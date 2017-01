Billdu využíva IBM Cloud na zvýšenie výkonu ich aplikácií

Autor: WBN/PR, dnes 15:35

Start-up zmigroval svoje aplikácie do IBM Cloudu s cieľom zvýšiť ich spoľahlivosť a komfort užívateľov.

Foto: IBM

Spoločnosť Billdu bola založená v roku 2012 a vyvíja mobilné fakturačné aplikácie určené pre malé a stredné podniky. Vďaka rýchlemu nárastu zákazníkov v prvých rokoch fungovania Billdu čoskoro stála pred otázkou ako vybudovať svoju infraštruktúru tak, aby mohla poskytnúť svojim zákazníkom požadovanú rýchlosť a flexibilitu.Pri výbere cloudovej infraštruktúry Billdu kládla dôraz najmä na to, aby jej zákazníci z radov malých a stredných podnikov obdržali faktúry za zakúpené výroby čo najskôr po ich objednaní. Aj preto bolo pre Billdu rozhodujúce zvoliť si poskytovateľa cloudových služieb tak, aby zvládol dostatočne rýchlo splniť všetky požiadavky zákazníkov spoločnosti Billdu.hovorí Erik Hudák CTO spoločnosti Billdu.I keď spoločnosť Billdu vyskúšala niekoľko lokálnych poskytovateľov cloudových služieb, nebola spokojnná s úrovňou ich kvality.dodáva Erik Hudák.Keďže spoločnosť Billdu plánovala rozšíriť dostupnosť svojho online fakturačného nástroja do viacerých krajín po celom svete, hľadala poskytovateľa vysoko spoľahlivej, flexibilnej a bezpečnej cloudovej infraštruktúry, ktorý by jej pomohol pri raste jej podnikania. Ako sa ukázalo, práve cloudová infraštruktúra spoločnosti IBM dokázala naplniť najlepšie očakávania Billdu v požadovaných kritériách na vysokú spoľahlivosť, flexibilitu a bezpečnosť.V súčasnej dobe má Billdu zákazníkov v 30 krajinách celého sveta, vrátane Spojených štátov, Kanady, Veľkej Británie, Nórska, Švédska, Fínska, Južnej Afriky, Austrálie, Nového Zélandu či v Ruska. Spoločnosť prevádzkuje svoje riešenia na IBM SoftLayer virtuálnej serverovej infraštruktúre.Zlepšením spoľahlivosti svojich aplikácií vďaka IBM Cloudu, Billdu zvýšila spokojnosť svojich existujúcich zákazníkov, čo jej pomohlo prilákať nových klientov. Podľa informácií spoločnosti Billdu si aktuálnu verziu jej fakturačnej aplikácie stiahlo až 70 000 zákazníkov. Vďaka využívaniu cloudovej infraštruktúry spoločnosti IBM Billdu dosiahla úsporu svojich ročných prevádzkových nákladov vo výške 10 percent a vstúpila na deväť nových trhov v Európe, Spojených štátoch a Austrálii.hovorí Petr Leština, riaditeľ cloudovej divízie IBM v Českej republike a na Slovensku.