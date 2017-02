Vo vedení Union nastali viaceré zmeny

Autor: WBN/PR, dnes 13:14

Foto: SITA/Tomáš Benedikovič

Poisťovňa Union bude mať novú organizačnú štruktúru – posilní ju skúsený manažér Tomáš Kalivoda. V oblasti poisťovníctva pôsobí viac ako 11 rokov. Stane sa členom predstavenstva a na starosti bude mať sekciu komerčného poistenia.T. Kalivoda v roku 2005 nastúpil do Allianz – Slovenskej poisťovne, a.s., kde pôsobil ako regionálny riaditeľ univerzálnej (internej) siete a neskôr aj ako riaditeľ odboru servisu klientom, kde bol zodpovedný za celoslovenskú pobočkovú sieť poisťovne. Od roku 2013 až do súčasnosti pôsobil na pozícií riaditeľa Groupama poisťovne, a.s.Ďalšou zmenou je odchod Borisa Maslovieca, člena predstavenstva a riaditeľa sekcie informatiky a služieb klientom UZP.Na ukončení spolupráce sa s ním vedenie po deviatich rokoch vo firme dohodlo dnes - ešte niekoľko mesiacov však bude B.Masloviec pôsobiť ako poradca.povedal generálny riaditeľ Michal Špaňár.Poisťovňa Union prechádza na flexibilnejší spôsob práce a znižuje počet sekcií s čím súvisia obe organizačné zmeny.