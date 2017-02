OMV a SLOVAKIA RING podpísali dohodu o spolupráci

Autor: WBN/PR, dnes 08:00

- Okruh SLOVAKIA RING bude jazdiť na palivá OMV MaxxMotion

- Priaznivci výkonu sa môžu tešiť na množstvo zaujímavých podujatí

- OMV sa stará o vzdelávanie šoférov a podporu bezpečnej jazdy

Nafta OMV MaxxMotion Diesel Foto: OMV Slovensko

povedala Ľubica Slabejová, marketingová manažérka OMV Slovensko.SLOVAKIA RING je profesionálny a univerzálny motoristický areál, ktorého súčasťou je i národný automotodróm s homologizáciou medzinárodnej automobilovej federácia FIA druhého stupňa. Okruh v Orechovej Potôni, 36 kilometrov od Bratislavy, je jediný svojho druhu na Slovensku a patrí medzi najdlhšie na svete.OMV už v minulosti v spolupráci s okruhom SLOVAKIA RING pripravilo školu bezpečnej jazdy a zvládania krízových situácií pre výhercov súťaže na sociálnych sieťach. Úspešný projekt bude mať svoje pokračovanie i tento rok. OMV sa stará i o to, aby na slovenských cestách pribudlo viac zodpovedných vodičov, ktorí poznajú svoje možnosti i možnosti svojich vozidiel a prispievajú tak k bezpečnej premávke.Výhody spolupráce pocítia aj bežní návštevníci autodrómu v Orechovej Potôni – priamo v areáli budú mať možnosť natankovať prémiové palivá OMV MaxxMotion a využiť tak výhody vyššieho výkonu1.MaxxMotion totiž nie je len názov značky, ale stelesnenie filozofie spoločnosti. OMV venuje mimoriadnu pozornosť zloženiu svojich palív, aby dosiahli čo najlepšie vlastnosti. Prémiový benzín OMV MaxxMotion 100 plus spĺňa najprísnejšie požiadavky automobilového priemyslu a vedie k optimálnej účinnosti spaľovania najmä vo vysoko ladených motoroch2. Výsledkom používania prémiovej nafty MaxxMotion Diesel je zase kratšie oneskorenie vznetu paliva, čo optimalizuje proces spaľovania a vedie k plynulejšiemu chodu motora a vyššiemu výkonu. Vynikajúce zimné vlastnosti nafty MaxxMotion Diesel zase zabezpečia, že vodiči sa môžu spoľahnúť na svoj motor aj v mrazivých podmienkach až do -40 stupňov Celzia (hodnota CFPP podľa normy EN 590) Umožňuje to špeciálna receptúra založená na skúsenostiach a zručnostiach OMV pri výrobe paliva.Informácie o spoločnosti: