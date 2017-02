Operácie sivého zákalu na Slovensku

Autor: WBN/PR, dnes 14:47

Špičkové technológie nám môže závidieť Európa aj USA

Foto: NeoVízia

Operácia sivého zákalu je najčastejšou operáciou na ľudskom tele. Po sedemdesiatke sa týka väčšiny z nás, nebolí a pacient po nej na druhý deň bez problémov funguje. Pred dvadsiatimi rokmi to celkom tak nebolo. "Chirurg používal veľký operačný rez. Nemal k dispozícii stehy, rez sa musel hojiť prirodzene. Pacient opúšťal operačnú sálu s prelepenými očami a bol odkázaný na starostlivosť okolia. V nemocnici strávil sedem až desať dní," spomína primár Očnej kliniky NeoVízia MUDr. Radovan Piovarči, ktorý vykoná ročne viac než 1 500 operácií sivého zákalu. "Dnes ide našťastie o úplne bezbolestný zákrok. Pacient pobudne na sále zhruba pätnásť minút, po nich opúšťa kliniku."Pacient sa môže rozhodnúť medzi manuálnym alebo laserovým výkonom. Pri laserovej operácii nahrádza femtosekundový laser LenSx skalpel aj všetky ostré nástroje. "Celá laserová procedúra prebieha úplne bez dotyku ľudskej ruky. Tým vylučuje chyby spôsobené manuálnym vytváraním rezov pomocou skalpelu, nožníc a ihiel."Keď ho v roku 2013 začal primár Piovarči ako prvý slovenský očný chirurg používať počas zákrokov, vytvorenie otvoru v puzdre šošovky, rozdrvenie zakalenej vnútroočnej šošovky a rezov v rohovke trvali laseru 30 – 40 sekúnd. "Za viac než tri roky praxe sme dosiahli výnimočné zrýchlenie. Časť, ktorú počas operácie vykonáva laser, nám dnes trvá už len sedem sekúnd. Zrýchlenie ocenia najviac pacienti. Hoci sú už dnes všetky očné zákroky vrátane operácií sivého zákalu celkom bez bolesti, pacient je najšťastnejší v momente, keď mu oznámime: Operáciu máte za sebou," dodáva očný chirurg.Slovenská očná chirurgia už dlhodobo drží krok s vývojom najmodernejších technológií. Patrí k európskej špičke v laserových aj vnútroočných zákrokoch. Prvenstvo si udržuje vďaka neustálym investíciám do nových technológií, diagnostických a operačných prístrojov. Slovenské očné kliniky vyhľadáva každý rok stále väčší počet zahraničných pacientov s najväčším zastúpením pacientov z Rakúska, Nemecka či Blízkeho Východu.Jedným z najmodernejších prístrojov v súčasnej očnej chirurgii je najnovšia verzia Constellation od spoločnosti Alcon. Pacienti ho majú možnosť využiť v Očnej klinike NeoVízia v bratislavskej Petržalke. Očná klinika so svojimi sesterskými klinikami z Prahy a Brna zakúpila najnovšiu aktualizáciu CR4, ktorá prináša nový pokrok, precíznosť a pohodlie najmä pacientom počas operácie sivého zákalu. Operačný prístroj poskytuje zvýšenú ochranu sietnice, umožňuje automatické zavádzanie vnútroočnej šošovky a inteligentné riadenie energie počas zákroku. Očná klinika NeoVízia len v roku 2016 investovala do nových prístrojových technológií viac než 320 tisíc eur. V roku 2017 plánuje do vybavenia diagnostiky a operačných sál ďalšie investície.V NeoVízii má lekársky tím k dispozícii jedinečné operačné kvarteto:- femtosekundový laser LenSx, ktorý počas operácie nahrádza skalpel a ostré nástroje lúčom laseru- navigačnú technológiu Verion, ktorá s dokonalou presnosťou zmeria očnú chybu a vypočíta jej ideálnu korekciu pomocou vnútroočnej šošovky.- operačný prístroj Constellation, ktorý spresňuje operáciu sivého zákalu- radu mikroskopov LuXOr Q-VUE LX3 s dokonalým zobrazením operačného poľaBratislavská očná klinika okrem nového prístroja Constellation doplnila vybavenie vnútroočnej operačnej sály o špeciálnu najvyššiu radu mikroskopov Luxor určených na operácie predného a zadného segmentu oka. Mikroskop je vybavený optikou na dokonalé zobrazenie operačného poľa. Disponuje trojčipovou kamerou s vysokým rozlíšením pre záznam operácií a optikou pre asistenta. Mikroskop je navyše prepojený s digitálnym navigačným systémom Verion, ktorý zaisťuje precíznu implantáciu vnútroočných šošoviek.Constellation má v sebe rovnako zabudovaný laser, ktorý okrem operácií sivého zákalu na najvyššej svetovej úrovni umožňuje bezpečne vykonávať jemné operácie na sietnici.vysvetľuje primár Očnej kliniky NeoVízia MUDr. Radovan Piovarči.Počas operácie sivého zákalu chirurg odstraňuje zakalenú šošovku. Ultrazvuková sonda Constellation, ktorá slúži na tieto účely, má v sebe zabudovaných viacero programov, vďaka čomu si chirurg sám volí intenzitu podľa tvrdosti a zakalenia šošovky u konkrétneho pacienta.dodáva primár.Slovenskí oční chirurgovia majú k dispozícii často modernejšie technológie ako napríklad ich kolegovia na amerických očných klinikách. Tamojším odborníkom často zväzujú ruky regulácie, ktoré spôsobujú spomalenie v zavádzaní najnovšej operačnej či diagnostickej techniky.K dostatočne kvalitnej očnej starostlivosti však nemá prístup veľká časť svetovej populácie vrátane obyvateľov niektorých krajín EÚ. Napríklad v Poľsku je bežná čakacia doba na operáciu sivého zákalu aj dva roky či viac. Neoperovaný sivý zákal je pritom napriek špičkovým bezbolestným technológiám celosvetovo najčastejšou príčinou slepoty. K najnovším technológiám nemajú prístup ani všetky rakúske kliniky a na dlhé čakane doby na zákrok sa musia pripraviť aj pacienti v Maďarsku, Rumunsku.Slovenský pacient by si mal pri výbere kliniky, na ktorej si nechá sivý zákal odstrániť, zistiť možnosti na viacerých klinikách.dopĺňa MUDr. Piovarči.