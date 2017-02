NÁVRHY OD DETÍ PRE DETI

Autor: WBN/PR, dnes 15:29

Poznáme víťazov tretieho ročníka súťaže MALÝ DIZAJNÉR IKEA

Foto: IKEA

Foto: IKEA

Už tretí rok po sebe sme pozvali deti, aby navrhli hračky do špeciálnej limitovanej kolekcie plyšových hračiek. Do súťaže bolo prihlásených viac než 70 000 fantastických kresieb! Zo všetkých tých nádherných návrhov vybrala porota desať víťazov. Víťazi pochádzajú z týchto krajín:- Poľsko- USA- Nemecko- Bulharsko- Rusko- Japonsko- Južná Kórea- Rakúsko- Západná Austrália- Spojené arabské emirátyBodil Fritjofsson, vývojárka výrobkov pre Detskú IKEA, komentovala výber desiatich víťazných návrhov takto:Víťazné návrhy sú veľmi veselé a nápadité – presne také, aké by ste od detí čakali. Medzi desiatimi víťazmi je napríklad aj sova v tvare vajíčka, veselý pavúk s vycerenými zúbkami, usmievavý dúhový obláčik, modrý nindža vtáčik, lev s ohnivou hrivou a ďalší.uviedla Bodil Fritjofsson.Z vybraných kresieb teraz vznikne limitovaná kolekcia plyšových hračiek, ktorá sa bude predávať v obchodných domoch IKEA na celom svete v rámci novej kampane zameranej na podporu práva detí na rozvoj a vzdelávanie detí, rovnocenné príležitosti, šport a, samozrejme, hranie saAj deti na Slovensku ukázali, že sú talentovanými dizajnérmi. Do súťaže Malý dizajnér sa u nás zapojilo až 255 detí. V celkovom hlasovaní nakoniec vyhralo 10 kresieb, ktoré postúpili do celosvetového kola. Aj keď tento rok nevyhrali, všetky obrázky boli úžasné a originálne a potvrdili, že detská fantázia nemá hranice.Bodil Fritjofsson, vývojárka výrobkov pre Detskú IKEA, o víťazných návrhoch povedala:Víťazné návrhy zo Slovenska si môžete pozrieť tu Plyšové hračky z kolekcie SAGOSKATT, ktoré boli vyrobené podľa víťazných kresieb detí z minulého roka, nájdete tu