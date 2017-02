Valentínsky bedeker pre všetkých zamilovaných

Autor: WBN/PR, dnes 11:00

Každý pár je iný a vyznáva svoj "odtieň" romantiky. Univerzálny recept na ideálny večer vo dvojici síce neexistuje, ale k navodeniu tej správnej nálady napomôžu rokmi osvedčené grify.

Hubert pre všetkých zamilovaných Foto: Seesame

Juraj Kordiak, somelier zo spoločnosti Hubert J.E: Foto: Seesame

Nezáleží na tom, či ste so svojou polovičkou dva týždne alebo 15 rokov. Ukážte, čo pre vás znamená a pripravte nezabudnuteľný večer. Prizvite k sebe ideálneho spoločníka, ktorý sa postará o perlivú atmosféru – šumivé vína značky Hubert. Inšpirujte sa pritom valentínskym bedekrom.Pri plánovaní spoločných romantických chvíľ nemusí ísť vždy o prehnané gestá. Vy predsa partnera alebo partnerku poznáte najlepšie a viete čo na ňu, na neho platí. Častokrát polovička ocení hlavne to, že ste si dali tú námahu a pripravili pre vás pekné spoločné chvíle, napríklad pri večeri a obľúbenom filme alebo pri sviečkach s dezertom. Pocit prekvapenia býva veľakrát na celom zážitku najkrajším momentom. Skúste sa preto pri vašom plánovaní neprezradiť. Dobrým grifom je predtým zahovárať, prípadne zdôrazňovať, že tento rok "nič na Valentína nebude".Ako sa nechala počuť návrhárska ikona Coco Chanel: "Ženy sa musia naučiť prebudiť v mužoch zvedavosť na to, čo už pozná." Valentín je na to ideálnym dňom a oblečenie zohráva dôležitú úlohu. U dám by mal byť valentínsky outfit skôr zvodný, no nemusí ísť automaticky o niečo "vykričané". Niektoré veci je lepšie ponechať fantázii. Ideálnou voľbou sú elegantné šaty s jemným výstrihom alebo čipkou, doplnené o topánky s ostrou špičkou na vysokom podpätku.Páni by mali staviť zase na eleganciu, napríklad štýlovú košeľu a nohavice. Tým nikdy nič nepokazíte. Odporúčame vyhýbať sa praktickému oblečeniu, je síce pohodlné, ale máte ho na sebe bežne po iné dni.Láska ide cez žalúdok. A vášeň? Tú prebúdzajú afrodiziaká. Odporúčame preto pripraviť valentínske menu z receptov, ktoré ich obsahujú. Mužskú pozornosť týmto smerom zaručene prebudí napríklad nenápadný zeler. Rovnako tak hľuzovky a rôzne koreniny ako zelený aníz alebo čili. Myslite na to pri varení. Univerzálnou dobrotou, ktorá vzbudí túžbu u pánov i dám sú jahody, datle alebo med.A nezabudnite, že k dokonalej večeri patrí lahodný nápoj. Ideálnou voľbou je sekt, o ktorom sa vraví, že má i afrodiziakálne účinky. Otvorte si ho počas večere, vo vani, alebo priamo v posteli. "Sekt je nápoj s povzbudzujúcimi účinkami na sexuálne túžby, je tak ideálnou voľbou pre romantické chvíle" hovorí odborník v oblasti somelierstva Juraj Kordiak zo spoločnosti Hubert J.E. a dodáva - "odbúrava stres a nervozitu a bublinky vzrušujúco šteklia na jazyku. Odporúčam otvoriť si fľašu dobre vychladeného sektu práve v tento výnimočný večer plný romantiky."Nechajte sa inšpirovať od odborníka. Aké "bublinky" vybrať radí Juraj Kordiak, somelier zo spoločnosti Hubert J.E:Navyše, tento rok pripravil Hubert pre všetkých zamilovaných prekvapenie v podobe štýlovej valentínky. Originálne vyznanie pre svoju polovičku môžete napísať priamo na fľašu Hubert Grand. Ako darček získate špeciálne Hubert fixy, s ktorými vám pôjde písanie od ruky.Lahodný sekt zlatej farby ukrytý v elegantnej fľaši rovnakej farby prináša jedinečný chuťový zážitok. Jeho špecifická chuť sa vyznačuje ovocným a citrusovým závanom. Celkovú chuť podčiarkuje dlhotrvajúce perlenie. Perfektne sa hodí k zrejúcim syrom alebo údenému hydinovému mäsu.Tento obľúbený sekt vás uchváti svojou škoricovou vôňou a plnou zamatovou chuťou. Výborne sa hodí k ľahkým cestovinovým alebo mäsitým jedlám. Vášnivá ružová farba perfektne doplní váš valentínsky večer.Odvážna plná chuť Hubert Grand Zero Dosage je ideálnou voľbou pre naladenie šteklivej atmosféry. Biele šumivé víno typickej zlatistej farby sektov Hubert bude tou správnou bodkou za dokonalým večerom. Navyše, poteší všetkých, ktorí si strážia svoj prísun kalórií. Do sektu sa nepridáva dozážny likér, čím vzniká tzv. "sekt nature brut", alebo "zero dosage".