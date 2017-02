Niekoľko rád, ako sa dá chrániť pred hrozbami internetu

Autor: WBN/PR, dnes 15:18

Darujte si k dnešnému Dňu pre bezpečnejší internet (8.2.) ochranu pred kybernetickými rizikami.



Foto: Seesame

Mnohí z nás si nevedia predstaviť ani deň bez počítača a internetu. Avšak internet popri množstve užitočných informácii a úspore času (napríklad nemusíte behať do banky či na poštu) prináša aj riziká, ako napríklad odcudzenie a zneužitie osobných údajov a prístupov. Našťastie sa pred následkami týchto rizík môžete chrániť.Pod kybernetické riziká patrí možnýa dát z vášho počítača či mobilu. Takisto môže byťvirtuálnana sociálnych sieťach. Zneužitie dát vám môže spôsobiť finančnú škodu, alebo môže utrpieť vaša povesť. Podľa štatistík sa škody spôsobené kybernetickými útokmi na internete celosvetovo odhadujú na 300 miliárd až bilión dolárov ročne. A majú rastúci trend.Proti následkom kybernetických rizík sa dá, našťastie, chrániť. V súčasnosti poisťovne ponúkajú poistenie za škodu vzniknutú v súvislosti s ochranou dát, a to najmä v týchto situáciách:1. útoky v rámci elektronických platieb2. ohrozenie virtuálnej identity3. poškodenie online povesti4. riziko nákupu cez internetradíNiektoré poisťovnespôsobené kybernetickým útokom. Poistenie sa vzťahuje napríklad na únik dát o klientoch. Poistenie pre podnikateľov pomáha zmierniť nielen finančné dopady úniku, straty, zneužitia či odcudzenia dát, ale tiež dopady na IT systémy a dobrú povesť firmy.Podľa Viery Mamojkovej z OVB Allfinanz Slovensko si ochranu proti kyberrizikám môžete dojednať k poisteniu domácnosti (ak už máte platné poistenie domácnosti, pripoistíte si kybernetické riziká rýchlo a jednoducho). Poistenie stojí 36 eur ročne (s nulovou spoluúčasťou).- Náklady na právnu ochranu (zastupovanie, znalecké posudky)- Náhradu finančnej škody- Stojí 36 eur na rok (bez spoluúčasti)- Chráni elektroniku v prípade poškodenia, na ktoré sa nevzťahuje záruka- Stojí 51 eur na rok (bez spoluúčasti)Základnou podmienkou je používanie vhodného antivírusového systému, ktorý zaistí ochranu pred škodlivým softvérom stiahnutým do počítača."Súčasné nástroje označené ako CyberSecurity alebo InternetSecurity potom riešia aj problém v súčasnosti dosť rozšíreného ransomware. Je to program, ktorý zakóduje údaje na vašom počítači a pokiaľ ich chcete naďalej používať, musíte zaplatiť útočníkom "výpalné," hovorí IT odborníkDobrou, ale nie celkom účinnou ochranou je nenavštevovať zo svojho hlavného počítača niektoré "šteklivé" stránky a nesnažiť sa používať pôvodne platené programy ako upravené do podoby neplatených.dopĺňa O. Macko.V súčasnom internetovom svete nič nie je zadarmo, aj samotnou návštevou na obyčajnej stránke bez akéhokoľvek klikania nechávate digitálne stopy, ktoré sa dajú využiť napr. na spresnenie vášho profilu na internete. A to je tovar, ktorý sa dá predať zadávateľom internetovej reklamy.1. Vhodný a aktualizovaný antivírus2. Zmena hesiel každých 6 mesiacov3. Vyhnúť sa návštevám neznámych stránokhovorí. Smart poistenie stojí 51 eur ročne ( s nulovou spoluúčasťou)Ak to zhrnieme, najlepšie je poradiť sa so svojím sprostredkovateľom alebo zájsť do poisťovne. Podľa vašej situácie (množstvo elektroniky, spôsob využívania internetu) vám odborník odporučí, aké máte možnosti ochrániť sa čo najlepšie.