Až 98 % členov generácie Z nakupuje v kamenných obchodoch

Armonk – 9. februára 2016: Napriek očakávaniam, že prvá "digitálne gramotná" generácia bude nakupovať online, nová štúdie, ktorú vydala spoločnosť IBM a Národná federácia maloobchodníkov – National Retail Federation (NRF) zistila, že takmer všetci členovia generácie Z radšej nakupujú v kamenných obchodoch, než online. Keďže celkový počet príslušníkov populácie Z dosiahne v roku 2020 približne 2,6 miliardy ľudí, maloobchodníci potrebujú kreatívnejšie zapojiť svoje značky, aby lepšie reflektovali na potreby tejto obrovskej skupiny náročných zákazníkov.

hovorí generálny riaditeľ IBM pre Global Consumer Industries Steve Laughlin.hovorí prezident NRF Mathew Shay.dopĺňa šéf NRF.Unikátna štúdia o generácii Z vychádza z prieskumu realizovaného spoločnosťou IBM Institute for Business Value, a vychádza z dát o viac ako 15 000 zákazníkoch vo veku 13 až 21 rokov v šestnástich krajinách sveta. Príslušníci generácie Z s dátumom narodenia od polovice deväťdesiatych rokov minulého storočia až do prvých rokov po roku 2000 sú prvou digitálne gramotnou generáciou, ktorá nepoznala iný svet, než svet smartfónov, mobilných telefónov a iných digitálnych zariadení.Táto štúdia tiež zistila, že až 67 percent príslušníkov generácie Z nakupuje iba v kamenných obchodoch a 31 percent z nich v nich nakupuje aspoň niekedy, z čoho vyplýva, že až 98 percent príslušníkov tejto generácie stále nakupuje v klasických obchodoch.Táto nová generácia Z je pre maloobchodníkov veľmi dôležitá, pretože predstavuje kúpnu silu vo výške 44 miliárd dolárov a 75 percent jej príslušníkov tvrdí, že minie viac ako polovicu zarobených peňazí. Táto generácia je tiež veľmi náročná, keďže až 52 percent zákazníkov z generácie Z nemá problém so zmenou značky produktu, pokiaľ kvalita nespĺňa ich požiadavky. Pre 66 percent príslušníkov tejto generácie sú rozhodujúcimi faktormi pri zmene značky kvalita a dostupnosť produktu, a až 65 percent z nich je zameraných na hodnotu, ktorú im značka ponúka.Štúdia tiež odhalila mnohé digitálne zvyklosti generácie Z:- 73 percent príslušníkov generácie Z používa svoje mobilné telefóny hlavne na posielanie textových správ a chatov s rodinou a priateľmi, ale radi by takto "komunikovali" aj so svojimi obľúbenými značkami- 36 percent z nich je ochotných vytvoriť digitálny obsah pre svoju obľúbenú značku, 42 percent z nich je ochotných zapojiť sa do nejakej hry v rámci marketingovej kampane a 43 percent z nich sa zapojí do recenzie produktu- nemajú pochopenie pre využívanie zložitých technológií, požadujú bezproblémové digitálne a mobilné služby- 62 percent z nich nebude používať aplikácie alebo internetové stránky, ktoré majú zložitú navigáciu a 60 percent z nich nebude využívať aplikácie alebo internetové stránky, ktoré sa pomaly načítajú- príslušníci generácie Z vedia, že informácie sú pre maloobchodníkov dôležité, takže chcú vedieť, ako sú chránené informácie, ktoré im poskytnú- menej ako 30 percent z nich je ochotných zdieľať informácie o svojom zdraví, mieste pobytu, osobnom živote alebo informácie o platbách, až 61 percent príslušníkov generácie Z sa bude cítiť lepšie, keď budú vedieť, že ich informácie sú bezpečne uložené a sú dostatočne chránené.Viac informácií nájdete Tu