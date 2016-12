Útok v Berlíne mal spáchať Tunisan, vypísali vysokú odmenu

Autor: SITA, včera 09:33, aktualizované: včera 22:40

Berlínska polícia uviedla, že ohľadne útoku na vianočných trhoch vyhodnocuje viac ako 500 indícií. Vyšetrovatelia pracujú s výpoveďami svedkov, stopami DNA či odtlačkami prstov, ale aj s údajmi o polohe, ktoré umožňujú identifikovať mobilný telefón páchateľa.

Na preplnené vianočné trhy v Berlíne sa v pondelok večer vrútil neosvetlený kamión. K útoku došlo okolo 20.00 h SEČ neďaleko Pamätného kostola cisára Wilhelma na námestí Breitscheidplatz v štvrti Charlottenburg. Vodič kamióna s poľskými evidenčnými číslami najprv vyšiel od rohu ulíc Kantstrasse a Budapester Strasse na chodník, potom si to namieril k vianočným trhom, kde zdemoloval niekoľko stánkov, a následne sa vrátil na Budapester Strasse, kde zostal stáť. Berlín, 19. december 2016. Foto: SITA, bka.de - koláž WbN

Obrazom: Útok v Berlíne, kamión sa vrútil na vianočné trhy

Podozrivý z útoku na vianočné trhy v Berlína, jeho doklady sa našli v kabíne kamióna. Foto: bka.de

BERLÍN 21. decembra (WebNoviny.sk) - Nemecká polícia v súvislosti s útokom kamiónom na berlínskych vianočných trhoch pátra po Tunisanovi, ktorého doklady našla vnútri vozidla. Oznámil to v stredu denník Allgemeine Zeitung.Podozrivého Tunisana nemecké úrady už skôr preverovali pre podozrenie z príprav série násilných protištátnych činov. Uviedol to v stredu na tlačovej konferencii minister vnútra spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko Ralf Jäger.Podľa Jägera imigračné úrady v Nemecku jeho žiadosť o azyl zamietli už v júni a mal byť deportovaný z krajiny, chýbali však potrebné doklady z tuniskej strany. Tunisan mal zatiaľ povolenie na dočasný pobyt v Nemecku. "," povedal Jäger.Muž, ktorého doklady sú podľa nemeckých médií vydané na meno Anis A. (narodený v roku 1992), mal podľa Jägera vystupovať pod najmenej štyrmi menami či prezývkami. Zdržiaval sa v spolkových krajinách Severné Porýnie-Vestfálsko, Bádensko-Württembersko a neskôr od februára tohto roku v Berlíne. Muža na území Nemecka opísal ako "". Do Nemecka prvýkrát pricestoval v júli 2015.Tunisana nemecké tajné služby označili pojmom(nebezpečný pre ostatných), pod ktorým sa chápe osoba schopná kedykoľvek spáchať teroristický čin. Vyšetrovatelia evidujú celkovo 549 takýchto potenciálnych teroristov. Pátranie po tomto mužovi už nemeckí vyšetrovatelia rozšírili z Nemecka na celý schengenský priestor.Zatykač vydali v noci z utorka na stredu. Uviedol to dnes na tlačovej konferencii nemecký minister vnútra Thomas de Maiziere. Do policajnej operácie v Severnom Porýní-Vestfálsku sa zapojilo okolo 150 policajtov, jej výsledky zatiaľ nie sú známe.Tuniská protiteroristická policajná jednotka prehľadala dom a vypočúvala rodinu hľadaného Anisa Amriho. Rodina 24-ročného muža z provincie Kairouan potvrdila, že s ním nebola v pravidelnom kontakte od roku 2010, keď počas povstania v Tunisku odišiel z domova. Nemecký Spolkový kriminálny úrad (BKA) medzitým vypísal odmenu vo výške 100.000 eur za informácie vedúce k zadržaniu Anisa Amriho, ktorého doklady sa našli v kamióne.Na podlahe v kabíne kamiónu, ktorým neznámy útočník vošiel na vianočný trh v Berlíne a zabil 12 ľudí, sa našli dokumenty o dočasnom povolení na pobyt písané na Tunisana menom Anis A. Polícia uvádza, že ide o falošné doklady, podľa ktorých sa muž narodil v roku 1992 v meste Tatouine v južnom Tunise.Doklady vydali úrady v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko, kde aktuálne prebieha bližšie nešpecifikovaná policajná operácia. Médiá uvádzajú, že hľadaný páchateľ útoku môže byť zranený v dôsledku zápasu s poľským šoférom kamiónu, ktorého premohol a zabil. Denníky Allgemeine Zeitung a Bild píšu, že podozrivý Tunisan má 21 alebo 23 rokov a používa štyri rôzne mená či prezývky.Berlínska polícia ohľadne pondelňajšieho útoku vyhodnocuje vyše 500 indícií. Vyšetrovatelia pracujú s výpoveďami svedkov, stopami DNA či odtlačkami prstov, ale aj s údajmi o polohe, ktoré umožňujú identifikovať mobilný telefón páchateľa.Po tom, ako polícia pre nedostatok dôkazov prepustila prvého podozrivého, ktorým bol 23-ročný Pakistanec zadržaný blízko miesta útoku, zadržala v noci z utorka na stredu druhého podozrivého. Neskôr ho však pre nedostatok dôkazov prepustila, oznámila multimediálna spoločnosť RBB.K útoku kamiónom v berlínskej štvrti Charlottenburg, ktorý si vyžiadal 12 mŕtvych a 48 zranených, sa prihlásila v utorok teroristická organizácia Islamský štát (IS).