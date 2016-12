Pápež sa vybral do Ríma na nákup ortopedických topánok

Autor: SITA, dnes 06:52

Pápež sa vybral do Ríma na nákup. Foto: archívne, SITA/AP

VATIKÁN 22. decembra (WebNoviny.sk) - Pápež František sa nečakane zjavil na verejnosti: vybral sa na nákup ortopedických topánok do obchodu so zdravotníckymi potrebami v Ríme. Momenty z pápežovej nákupnej vychádzky zachytávajú fotografie zverejnené na sociálnych sieťach, informovali dnes talianske médiá.citovala talianska tlačová agentúra ANSA nemenovaného predavača. Pápeža počas nákupu vyčkávali pred obchodom dvaja pomocníci. František sa okrem iného odfotil spolu so zamestnancami predajne.Prípady, kedy sa pápež vyberie na nákupy bez oficiálneho sprievodu sú podľa DPA pomerne zriedkavé. Vlani sa napríklad pápež František osobne vybral do optiky v centre Ríma, aby si tam kúpil nové sklíčka do okuliarov.V rozhovore pre mexickú televíziu Televisa František pred niekoľkými mesiacmi zažartoval, že jedinou nevýhodou pôsobenia vo funkcii hlavy katolíckej cirkvi je to, že nemôže nepozorovane vykĺznuť niekam na pizzu.