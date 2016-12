Polícia podnikla razie, ale páchateľ útokov v Berlíne uniká

Autor: SITA, včera 09:23, aktualizované: včera 20:02

Nemecký Spolkový kriminálny úrad (BKA) v stredu vypísal odmenu 100 000 eur za informácie vedúce k zadržaniu hľadaného 24-ročného Tunisana Anisa Amriho.

Na celom území Nemecka a Schengenu pokračuje intenzívne pátranie po 24-ročnom Tunisanovi Anisovi Amrim, ktorý je podozrivý z teroristického útoku v Berlíne, ktorý si 19. decembra vyžiadal 12 obetí a ďalších najmenej 48 zranených. Foto: SITA/AP, bka.de - koláž WbN

BERLÍN 22. decembra (WebNoviny.sk) - Nemecká polícia vo štvrtok vykonala niekoľko razií v snahe dolapiť 24-ročného Tunisana Anisa Amriho, ktorého vyšetrovatelia zatiaľ považujú za hlavného podozrivého v prípade útoku kamiónom na vianočné trhy v Berlíne.Nemecký Spolkový kriminálny úrad (BKA) vypísal odmenu 100.000 eur za informácie vedúce k zadržaniu hľadaného Amriho Vo štvrtok skoro ráno polícia prehľadala dom pre utečencov v meste Emmerich am Rhein v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko v západnom Nemecku. Na operácii sa zúčastnilo zhruba 100 policajtov vrátane príslušníkov špeciálnych jednotiek. Zásah sa skončil približne po hodine.V rámci intenzívneho pátrania policajti prehľadali diaľkové autobusy v Heilbronne a Flensburgu, avšak s negatívnym výsledkom.Ako vyplýva z informácií lokálnych médií, vodič autobusu smerujúceho z Luxemburgu do Bosny a Hercegoviny signalizoval polícii, že medzi cestujúcimi je podľa jeho domnienky hľadaná osoba. Polícia v Heilbronne autobus prehľadala, dokonca tam uzatvorila časť ulice, avšak zistila, že došlo zrejme k zámene osôb.Podobný výsledok mala aj kontrola diaľkového autobusu vo Flensburgu. Hovorca Krajinského kriminálneho úradu v Šlezvicku-Holštajnsku v tejto súvislosti poznamenal, že preverujú každý podnet.Príslušníci nemeckej policajnej jednotky osobitého určenia zasahovali vo štvrtok aj v berlínskej štvrti Moabit na mieste, ktoré slúži na stretávanie stúpencov salafizmu.Moabitský spolok Fussilet 33, ktorý Úrad pre ochranu ústavy v Berline registruje ako miesto stretávania islamistov, poslúžil podľa tejto inštitúcie na radikalizáciu zväčša Turkov a ľudí pochádzajúcich z Kaukazu. V niektorých prípadoch prispel aj k ich zapojeniu do bojov v službách tzv. Islamského štátu (IS).V spolku sa navyše zhromažďovali aj finančné prostriedky pre džihádistov a v minulosti tam registrovali aj hľadaného Tunisana. Na miestneho imáma dočasne uvalili vyšetrovaciu väzbu. Polícia musela počas razie v sídle spolku vyhodiť do vzduchu vchodové dvere a použila aj omračujúce granáty.Pátranie v hlavnom meste však zatiaľ neprinieslo očakávaný výsledok, a to ani napriek viacerým policajným akciám v okruhu Amriho kontaktných osôb či zastaveniu a prehľadaniu súpravy podzemnej železnice na stanici Mehringdamm.Po Tunisanovi sa okrem Nemecka intenzívne pátra aj v celom Schengene. Dánski policajti prehľadali prístav a trajekt v meste Grenaa na severe krajiny po správe, že tam tam videli AmrihoPri prehliadke však nenašli nič, čo by naznačovalo jeho prítomnosť, oznámila dnes miestna polícia.povedal novinárom policajný hovorca Klaus Arboe Rasmussen. Polícia podľa neho konala na základe informácií, ktoré dostala v stredu neskoro večer.Pri zásahu polícia nasadila aj vrtuľník a hliadky so psami. Trajekt spoločnosti Stena Line mohol do švédskeho Varbergu vyplávať až s niekoľkohodinovým meškaním, keďže v ňom preverovali všetkých cestujúcich a vozidlá.