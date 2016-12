Polícia má ďalšie dôkazy z kamióna, ktorý zabíjal v Berlíne

Autor: SITA, včera 12:06, aktualizované: včera 19:42

Nemecký minister vnútra Thomas de Maiziere uviedol, že jestvujú aj ďalšie nové indície, ktoré s vysokou pravdepodobnosťou naznačujú, že Tunisan Anis Amri je v prípade útoku na vianočných trhoch nielen hlavným podozrivým ale páchateľom.

Na preplnené vianočné trhy v Berlíne sa v pondelok večer vrútil neosvetlený kamión. K útoku došlo okolo 20.00 h SEČ neďaleko Pamätného kostola cisára Wilhelma na námestí Breitscheidplatz v štvrti Charlottenburg. Vodič kamióna s poľskými evidenčnými číslami najprv vyšiel od rohu ulíc Kantstrasse a Budapester Strasse na chodník, potom si to namieril k vianočným trhom, kde zdemoloval niekoľko stánkov, a následne sa vrátil na Budapester Strasse, kde zostal stáť. Berlín, 19. december 2016. Foto: SITA, bka.de - koláž WbN

Podozrivý z útoku na vianočné trhy v Berlína, jeho doklady sa našli v kabíne kamióna. Foto: bka.de

BERLÍN 22. decembra (WebNoviny.sk) - Nemeckí policajti pokračujú v pátraní po podozrivom 24-ročnom Tunisanovi Anisovi Amrim, ktorého doklady sa našli na podlahe v kabíne kamiónu po tom, ako v pondelok vrazil do vianočného trhoviska v Berlíne.Denník Süddeutsche Zeitung (SZ) uviedol, že v kamióne, ktorý vrazil do ľudí, sa našli odtlačky prstov hlavného podozrivého Tunisana Amriho. Odtlačky prstov tohto muža vyšetrovatelia identifikovali na dverách kamióna s poľským EVČ, a to na strane vodiča. Stopy sa tiež zistili na volante vodiča, napísali SZ. Skutočného vodiča kamiónu našli krátko po útoku zavraždeného v kabíne. Nemecký minister vnútra Thomas de Maiziere uviedol, že jestvujú aj ďalšie nové indície, ktoré s vysokou pravdepodobnosťou naznačujú, že Tunisan je v prípade nielen hlavným podozrivým ale páchateľom.