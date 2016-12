V Dánsku mali spozorovať údajného teroristu z Berlína

Autor: SITA, dnes 12:06

V celej Európe pokračuje pátranie po 24-ročnom Tunisanovi Anisovi Amrim, ktorý je podozrivý z útoku na vianočné trhy v Berlíne.

Na preplnené vianočné trhy v Berlíne sa v pondelok večer vrútil neosvetlený kamión. K útoku došlo okolo 20.00 h SEČ neďaleko Pamätného kostola cisára Wilhelma na námestí Breitscheidplatz v štvrti Charlottenburg. Vodič kamióna s poľskými evidenčnými číslami najprv vyšiel od rohu ulíc Kantstrasse a Budapester Strasse na chodník, potom si to namieril k vianočným trhom, kde zdemoloval niekoľko stánkov, a následne sa vrátil na Budapester Strasse, kde zostal stáť. Berlín, 19. december 2016. Foto: SITA, bka.de - koláž WbN

Obrazom: Útok v Berlíne, kamión sa vrútil na vianočné trhy

Podozrivý z útoku na vianočné trhy v Berlína, jeho doklady sa našli v kabíne kamióna. Foto: bka.de

KODAŇ 22. decembra (WebNoviny.sk) - Dánski policajti prehľadali prístav a trajekt v meste Grenaa na severe krajiny po správe, že tam videli hlavného podozrivého z útoku kamiónom v Berlíne.Pri prehliadke však nenašli nič, čo by naznačovalo jeho prítomnosť, oznámila dnes miestna polícia.povedal novinárom policajný hovorca Klaus Arboe Rasmussen. Polícia podľa neho konala na základe informácií, ktoré dostala v stredu neskoro večer.Pri zásahu polícia nasadila aj vrtuľník a hliadky so psami. Trajekt spoločnosti Stena Line mohol do švédskeho Varbergu vyplávať až s niekoľkohodinovým meškaním, keďže v ňom preverovali všetkých cestujúcich a vozidlá. Rasmussen uviedol, že policajné hliadky zatiaľ - v čase, keď v celej Európe pokračuje pátranie po 24-ročnom Tunisanovi Anisovi Amrim - v oblasti zostanú.