Brit chce pomôcť rodine zavraždeného Poliaka, zbiera peniaze

Autor: SITA, včera 18:23, aktualizované: včera 18:36

Na preplnené vianočné trhy v Berlíne sa v pondelok večer vrútil neosvetlený kamión. Páchateľ útoku poľského vodiča zavraždil. Berlín, 19. december 2016. Foto: SITA/AP

LONDÝN/VARŠAVA/BERLÍN 22. decembra (WebNoviny.sk) - Britský kamionista David Duncan prišiel s iniciatívou pomôcť rodine zavraždeného poľského kolegu Lukasza Urbana, ktorého zabil páchateľ teroristického útoku na vianočnom trhu v Berlíne.Od 20. decembra sa vyzbieralo - vďaka Duncanom zriadenému kontu na platforme Gofundme - už viac ako 52.500 libier. To je po dvoch dňoch viac, ako bol jeho pôvodne stanovený cieľ: najmenej 50.000 libier pre pozostalých po kolegovi, ktorý zanechal manželku, 17-ročného syna a rodičov.O iniciatíve informovali tak britské, ako aj nemecké a poľské médiá. David Duncan zdôraznil, že sa nepoznal osobne s Poliakom, ktorého osud ním však tak zatriasol, že sa rozhodol pomôcť.Súčasne pripomenul, že si v plnom rozsahu uvedomuje, že žiadne množstvo finančných prostriedkov nenahradí blízkym stratu manžela, otca a syna, avšak môže im aspoň trochu pomôcť v ďalšom živote.Pôvodne sa iniciátor obrátil predovšetkým na kolegov-kamionistov, medzičasom však do zbierky prispieva aj široká verejnosť.V Nemecku sa množia hlasy volajúce po ocenení poľského kamionistu Lukasza Urbana, ktorý - podľa medializovaných informácií z policajných zdrojov - bojoval v kabíne kamióna s útočníkom z vianočného trhu. Obetoval pritom svoj život, keď v posledných momentoch strhol svojho života volant a zabránil tak zrejme ešte vyššiemu počtu obetí.Ako vyplýva z informácií nemeckých elektronických médií, objavil sa už podnet, aby námestie Breitscheidplatz, kde došlo k tragédii, nieslo v budúcnosti kamionistovo meno.Na internetovej stránke change.org bola zasa zverejnená petícia za udelenie Spolkového kríža za zásluhy in memoriam zosnulému Poliakovi.Muž, ktorý pracoval v službách špedičnej firmy svojho bratranca, mal aj v mieste bydliska mimoriadne dobrý kredit. Všetci, ktorí ho poznali, hovoria o ňom ako o milom, spoľahlivom a nápomocnom človeku, ktorý mal príkladný vzťah k manželke, synovi i rodičom.