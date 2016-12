Líder Pegidy vedel o útočníkovi z Berlína skôr ako verejnosť

Autor: SITA, včera 20:13

Lutz Bachmann už dve hodiny po útoku v Berlíne na sociálnej sieti zverejnil, že páchateľom je tuniský Moslim.

Na preplnené vianočné trhy v Berlíne sa v pondelok večer vrútil neosvetlený kamión. K útoku došlo okolo 20.00 h SEČ neďaleko Pamätného kostola cisára Wilhelma na námestí Breitscheidplatz v štvrti Charlottenburg. Vodič kamióna s poľskými evidenčnými číslami najprv vyšiel od rohu ulíc Kantstrasse a Budapester Strasse na chodník, potom si to namieril k vianočným trhom, kde zdemoloval niekoľko stánkov, a následne sa vrátil na Budapester Strasse, kde zostal stáť. Berlín, 19. december 2016. Foto: SITA/AP

Obrazom: Útok v Berlíne, kamión sa vrútil na vianočné trhy

BERLÍN 22. decembra (WebNoviny.sk) - Kým v Nemecku iba v noci na stredu vyhlásili najskôr utajené a následne verejné pátranie po pravdepodobnom útočníkovi z vianočného trhu v Berlíne, líder Pegidy Lutz Bachmann zrejme vedel viac.Na svojom oficiálnom účte na jednej zo sociálnych sietí Bachmann už dve hodiny po útoku zverejnil medzičasom vymazanú správu, ktorej text znel:Vedúci činiteľ protiislamského a xenofóbneho hnutia Pegida, v minulosti trestaný Lutz Bachmann, sa nikdy netajil dobrými kontaktmi v policajných zložkách.Ak by sa však potvrdilo ponúkajúce sa podozrenie, že vedel o identite útočníka podstatne skôr, ako sa o nej dozvedela široká verejnosť, znamenalo by to, že disponuje službami dobre informovaného donášača v policajných radoch. Zároveň by to dokazovalo, že ani prísne utajované informácie, ktoré môžu ohroziť priebeh vyšetrovania, nie sú v berlínskej polícii uložené na správnom mieste.Vyšetrenie kauzy požadujú už aj viacerí predstavitelia parlamentných vládnych i opozičných politických strán, a to nielen od polície, ale aj justície spolkovej republiky.V inkriminovanom čase totiž polícia údajne o podozrivom Tunisanovi ešte nevedela, jeho dokumenty sa mali nájsť v kabínke kamióna až v utorok popoludní. V čase zverejnenia Bachmannovej správy považovala polícia za podozrivého zadržaného, medzičasom už na slobodu prepusteného migranta z Pakistanu.