Prehovorili príbuzní teroristu z Berlína, toto mu odkazujú

Autor: SITA, včera 21:16

Talianske médiá vo štvrtok priniesli správy o tom, že Anis Amri sa prejavoval násilne už na talianskych školách. Jeho príbeh dobrého migranta sa skončil pokusom podpáliť školu.

Vyšetrovatelia zatiaľ Anisa Amriho považujú za hlavného podozrivého v prípade útoku kamiónom, pri ktorom v pondelok v Berlíne zomrelo 12 ľudí a 48 ďalších utrpelo zranenia. Foto: bka.de

Obrazom: Útok v Berlíne, kamión sa vrútil na vianočné trhy

Podozrivý z útoku na vianočné trhy v Berlína, jeho doklady sa našli v kabíne kamióna. Foto: bka.de

BERLÍN 22. decembra (WebNoviny.sk) - Nemecká Spolková prokuratúra so sídlom v Karlsruhe vo štvrtok vydala zatykač na 24-ročného Tunisana Anisa Amriho. Nemecký Spolkový kriminálny úrad (BKA) už v stredu vypísal odmenu 100 000 eur za informácie vedúce k zadržaniu hľadaného Amriho . Vyšetrovatelia ho zatiaľ považujú za hlavného podozrivého v prípade útoku kamiónom, pri ktorom v pondelok v Berlíne zomrelo 12 ľudí a 48 ďalších utrpelo zranenia.Príbuzní hľadaného Tunisana ho vyzvali, aby sa vzdal nemeckým orgánom.vyhlásila Amriho matka Núr al-Huda v rozhovore pre tuniské noviny aš-Šuruk.dodala s tým, že jej 24-ročný syn sa chcel vrátiť do Tuniska. Vo vlasti si chcel vyriešiť svoje problémy so zákonom po tom, ako ho tam pred rokmi obvinili z krádeže auta.Členovia Amriho rodiny v mestečku Waslatíja boli podľa vlastných vyjadrení otrasení, keď sa dozvedeli, že je hlavným podozrivým z útoku v Berlíne.Amri odišiel z Tuniska do Európy pred niekoľkými rokmi po vypuknutí tzv. arabskej jari; prostredníctvom internetu a telefónu však bol v pravidelnom kontakte s bratmi.povedal jeho brat Abdulkadír Amri pre agentúra AP. Podľa jeho slov sa Anis mohol zradikalizovať vo väzbe v Taliansku.Talianske médiá vo štvrtok priniesli správy o tom, že Anis Amri sa prejavoval násilne už na talianskych školách. V roku 2011 strávil krátky čas na škole v sicílskej Catanii, kde sa mal dopustiť majetkových deliktov, vyhrážok a ublížení na zdraví.napísali noviny La Stampa s odvolaním sa na úradné záznamy.Podľa správy Amriho po príchode do krajiny vo februári 2011 evidovala talianska polícia. Hoci bol plnoletý, vydával sa za mladistvého, pretože si od toho zrejme sľuboval výhody. Po incidentoch na škole ho polícia zadržala v októbri 2011. Za rôznu trestnú činnosť si v Taliansku odsedel štyri roky za mrežami. Vo vlasti mu takisto hrozil nepodmienečný trest väzenia za krádež nákladného vozidla.