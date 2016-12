Trump: USA musia posilniť a rozšíriť svoj jadrový potenciál

Autor: SITA, dnes 07:12

Novozvolený americký prezident Donald Trump. Foto: archívne, SITA/AP

WASHINGTON 22. decembra (WebNoviny.sk) - Novozvolený americký prezident Donald Trump naznačil, že Spojené štáty musia výrazne posilniť a rozšíriť svoj jadrový potenciál.Na svojom účte na sociálnej sieti Twitter ďalej napísal, že USA musia posilňovať jadrový arzenál až dovtedy, kým. Svoj krátky príspevok uviedol bez kontextu a bližšie ho nevysvetlil.Hovorca štábu novozvoleného prezidenta neskôr vysvetlil, že Trumpovo vyjadrenie poukazovalo na potrebu zabrániť šíreniu jadrových zbraní vo svete. Donald Trump sa však takto vyslovil len deň po tom, ako sa stretol s viacerými predstaviteľmi americkej armády, s ktorými prediskutoval plánované výdavky na obranu, analyzuje agentúra AP.Republikánsky prezidentský kandidát už v priebehu svojej predvolebnej kampane naznačil, že USA by malo svoj jadrový arzenál rozšíriť. Svet by bol podľa neho, ak by jadrové kapacity mali aj iné krajiny vrátane Japonska či Južnej Kórey.Spojené štáty pritom v súlade s medzinárodnou Dohodu o nešírení jadrových zbraní (NPT) ako aj ďalšími podobnými zmluvami, na ktorých sa dohodlo s Ruskom, svoj jadrový arzenál v posledných desaťročiach postupne redukujú, približuje agentúra DPA.